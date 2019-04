بلفوضيل يواصل تألقه وهاتريك يجعله الأول في تاريخ الدوري الألماني

سحق هوفنهايم، مستضيفه أوجسبورج في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني، برباعية نظيفة.

وتألق الجزائري إسحاق بلفوضيل، وسجل ثلاثية جاءت في الشوط الثاني من عمر اللقاء، الفارق بينها 22 دقيقة.

وأصبح بلفوضيل أول جزائري يسجل هاتريك في الدوري الألماني، عبر التاريخ.

وتقدم هوفنهايم أولاً عن طريق الكرواتي أندريه كراماريتش، وسجل بلفوضيل الثلاثية الخاصة به في الدقائق 61، 74، 82.

