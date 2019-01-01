بلفوضيل يواصل تألقه وهاتريك يجعله الأول في تاريخ الدوري الألماني
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إسلام أحمد فيسبوك تويتر
سحق هوفنهايم، مستضيفه أوجسبورج في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني، برباعية نظيفة.
وتألق الجزائري إسحاق بلفوضيل، وسجل ثلاثية جاءت في الشوط الثاني من عمر اللقاء، الفارق بينها 22 دقيقة.
وأصبح بلفوضيل أول جزائري يسجل هاتريك في الدوري الألماني، عبر التاريخ.
وتقدم هوفنهايم أولاً عن طريق الكرواتي أندريه كراماريتش، وسجل بلفوضيل الثلاثية الخاصة به في الدقائق 61، 74، 82.
3 - Ishak #Belfodil is the first Algerian to score a hat-trick in the #Bundesliga. Pioneer. #FCATSG @achtzehn99_en pic.twitter.com/WKzxW01773— OptaFranz (@OptaFranz) April 7, 2019
ليرفع هوفنهايم رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة وحيدة عن مقاعد الدوري الأوروبي.
ويتألق مهاجم إنتر وبارما الأسبق بشكل كبير بقميص الأزرق الألماني، ليرفع رصيده إلى 13 هدفًا ويصبح ثاني هدافي الفريق.