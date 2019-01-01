بلفوضيل يواصل تألقه وهاتريك يجعله الأول في تاريخ الدوري الألماني

الجزائري يعيش أيامًا رائعة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

سحق هوفنهايم، مستضيفه أوجسبورج في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني، برباعية نظيفة.

وتألق الجزائري إسحاق بلفوضيل، وسجل ثلاثية جاءت في الشوط الثاني من عمر اللقاء، الفارق بينها 22 دقيقة.

وأصبح بلفوضيل أول جزائري يسجل هاتريك في الدوري الألماني، عبر التاريخ.

وتقدم هوفنهايم أولاً عن طريق الكرواتي أندريه كراماريتش، وسجل بلفوضيل الثلاثية الخاصة به في الدقائق 61، 74، 82.

ليرفع هوفنهايم رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة وحيدة عن مقاعد الدوري الأوروبي.

ويتألق مهاجم إنتر وبارما الأسبق بشكل كبير بقميص الأزرق الألماني، ليرفع رصيده إلى 13 هدفًا ويصبح ثاني هدافي الفريق.