بلغ السيل الزبى .. الخليفي سأم من نيمار!

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان قد سئمت من المستويات المتواضعة التي يقدمها لاعب الفريق نيمار.

وكان الجناح البرازيلي قد تعرض لانتقادات واسعة طالته بعد خروج الفريق الباريسي من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

ولم يقدم نيمار في تلك المواجهة الحاسمة ما يشفع له، بل وأن التقارير تشير بأن إدارة النادي ترى أن البرازيلي لا يستحق المبلغ الذي دفع فيه مسبقًا لضمه.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن ملاك النادي القطريون يشعرون بـ "الغش" بسبب الأداء الضعيف للمهاجم وقد سئموا من أسلوب حياته خارج الملعب.

ما هو الشعور المتواجد لدى الإدارة حول نيمار؟

الشعور السائد في قطر هو أن نيمار يفضل العيش في المدينة "باريس" على المشاركة بجدية مع النادي الفرنسي.

وكان قد خصص باريس سان جيرمان 200 مليون جنيه استرليني لإحضار نجم برشلونة السابق إلى حديقة الأمراء في عام 2017.

وعلى مدار خمسة مواسم في باريس، اضطر النادي أيضًا إلى دفع أكثر من 500 مليون يورو في تكاليف الإنفاق المتعلقة براتب نيمار.

وعلى الرغم من ذلك، يشعر أصحاب النادي أنهم فشلوا في رؤية عائد على استثماراتهم من نيمار على أرض الملعب.

لماذا لن يخرج نيمار من الفريق الباريسي؟

أوضح التقرير أنه مع كأس العالم الذي يقام في قطر في نوفمبر، حرص باريس سان جيرمان، المرتبط ببنك قطر الوطني والخطوط الجوية القطرية، على إبقاء نيمار في النادي كعنصر جذب رئيسي للبطولة.

فيبدو أن باريس سان جيرمان سيضطر إلى الاستمرار في الدفع مقابل موسم آخر حيث يقال إنه من المستحيل أن يرحل البرازيلي هذا الصيف.

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