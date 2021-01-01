بلع لسانه .. وفاة لاعب بالدوري المصري بأرض الملعب

تم نقله للمستشفى لكن لم تنجح محاولات إسعافه

شهدت مواجهة مركز شباب القنايات أمام نادي الرواد، وفاة لاعب الأول عبد الرحمن عاطف "عبده"، ضمن مباريات دوري الدرجة الثالثة المصري.

وأوضحت التقارير المصرية أن اللاعب شارك في المباراة بالشوط الثاني، لكن بعد دقائق من نزوله، سقط على أرض الملعب، دون أي احتكاكات، وتدخل الجهاز الطبي لإسعافه، لكن دون جدوى، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور.

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وفارق عبده الحياة بمستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، إذ لم تفلح محاولات إسعافه، وصعدت روحه إلى بارئها.

صاحب الـ23 عامًا بدأ الموسم الجاري مسيرته مع مركز شباب القنايات، بعدما كان لاعبًا في نادي الشرقية، لكن حال القدر دون استكمال مسيرته.

وينعي موقع "goal" مسؤولي مركز شباب القنايات وأسرة الراحل، متمنيًا له الرحمة وأن يلهم الله أهله الصبر والسلون.