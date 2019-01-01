بلعمري يظهر مع الشباب أمام الشرطة العراقي

بلعمري عاد مؤخرًا للتدريبات الجماعية

يعود الجزائري جمال بلعمري مدافع الشباب للمشاركة مع فريقه بعد غياب، في المباراة المقبلة، ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

كان بلعمري قد ابتعد عن مباريات الشباب خلال الفترة الأخيرة بسبب ابتعاده عن التدريبات الجماعية لفريق الليوث خلال المرحلة الماضية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن بلعمري يقترب من المشاركة أساسيًا بعد العودة للتدريبات الجماعية واستعداده لقيادة فريقه.

ويواجه الشباب نظيره الشرطة العراقي ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، حيث يسعى الشباب للمرور إلى الدور المقبل.

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وأشارت الصحيفة أن غياب الثنائي حسن معاذ والبرازيلي صاموليا، أصبح مؤكدًا بسبب عدم الجاهزية البدنية خلال الوقت الحالي ولن يلحقا بمواجهة الشرطة.

ويظهر جارسيا المدير الفني للشباب الجديد، لأول مرة في البطولة العربية أمام الشرطة، بعد توليه المهمة رسميًا مؤخرًا.