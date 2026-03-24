بلجيكا، غارسيا: "دي بروين؟ ليس سيئاً إلى درجة أنه كان مصاباً لعدة أشهر. إنه عبقري على أرض الملعب"

تحدث مدرب المنتخب البلجيكي رودي غارسيا في مقابلة مع قناة Ligue1+، حيث تطرق إلى الفترة الطويلة والإصابة الخطيرة التي تعرض لها أحد نجوم وأعمدة منتخب «الشياطين الحمر»، وهو كيفن دي بروين.

في البداية، أكد على أهمية لاعب من عياره: "إنه لاعب مذهل. لقد قادنا خلال التصفيات. عملت مع العديد من اللاعبين من هذا النوع خلال مسيرتي: فرانشيسكو توتي، كريستيانو رونالدو، إيدن هازارد. إنه ينتمي إلى سلالة العمالقة. يعرف كيف يسجل الأهداف، ويعرف كيف يمرر الكرات الحاسمة. إنه لاعب لا يحتاج إلى ارتداء شارة القائد لأنه عبقري على أرض الملعب".

بعد ذلك، وصف حالته البدنية قائلاً: "ليس الأمر سيئاً للغاية أنه كان مصاباً لعدة أشهر. يبلغ من العمر 34 عاماً وآمل أن تسمح له هذه الاستراحة بالعودة إلى أفضل مستوياته وأن يكون في أفضل حالاته البدنية لكأس العالم. يمكنه أن يقودنا بعيداً".

وأخيراً تحدث عن ارتباطه بقميص المنتخب البلجيكي: "خلال المباراة الأخيرة في دوري الأمم ضد إسرائيل، لم يرغب أي من الأسماء الكبيرة في القدوم للعب مع بلجيكا. أما اليوم، فيعودون بابتسامة. عندما تأهلنا ضد ليختنشتاين، ارتدى كيفن القميص وعبر الملعب على عكازين للاحتفال بالتأهل مع زملائه في الفريق".