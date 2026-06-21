بلجيكا ضد إيران: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

بلجيكا ضد إيران: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة بلجيكا ضد إيران في 21 يونيو 2026 الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش.

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بلجيكا ضد إيران: سياق المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في جنوب كاليفورنيا أهمية كبيرة، حيث تسعى كلتا الدولتين إلى الخروج من مأزق المجموعة G المتكافئة تمامًا. بعد التعادلات في الجولة الافتتاحية التي تركت جميع فرق المجموعة متساوية في النقاط - حيث نجحت بلجيكا في الخروج بنتيجة 1-1 أمام مصر في سياتل، بينما خاضت إيران مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 2-2 أمام نيوزيلندا في لوس أنجلوس - تقلص هامش الخطأ في ملعب لوس أنجلوس (ملعب سوفي) بشكل كبير. يتوجه كلا الفريقين إلى الساحل مدركين أن الزخم النفسي والتعافي البدني الفوري من تلك المباريات الافتتاحية عالية الحماس سيحددان تمامًا مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على رودي غارسيا، مدرب بلجيكا، أن يثبت تشكيلته بسرعة، بعد أن عانى الفريق من ضعف التماسك الجماعي حتى دخول روميلو لوكاكو في الشوط الثاني أمام «الفراعنة». سيعتمد غارسيا على محركه الإبداعي من الطراز العالمي - بقيادة القائد كيفن دي بروين - لإعادة ضبط الأداء والسيطرة على المناطق الوسطى، وإرساء إيقاعات الاستحواذ السلسة اللازمة لإرهاق خط الدفاع الإيراني المنضبط. وفي الجهة المقابلة، يقف منتخب إيران القوي هيكلياً والمتحمس بقيادة أمير غالينوي. وبعد أن أثبت منتخب «ميلي» جدارته في البطولة من خلال تعويض تأخره مرتين أمام نيوزيلندا، فإنه يمتلك خطة دفاعية صلبة وميزة انتقالية قاتلة تزدهر عندما يتطلب الأمر انضباطاً فائقاً.

ستُقام هذه المواجهة في ملعب لوس أنجلوس المتطور، وستكون بمثابة مباراة شطرنج تعتمد على التعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل أي انهيار دفاعي في المناطق الوسطى، مما يجعل التواصل داخل خط الوسط والدقة في الثلث الأخير من الملعب العنصرين الحاسمين. ستنظر بلجيكا إلى هذه المباراة على أنها المنصة المثالية لتأكيد مكانتها كالمفضلة الأقوى في المجموعة، بينما تدخل إيران الملعب حريصةً على تسخير هجماتها المرتدة الدقيقة ومعاقبة أي أخطاء بلجيكية في الانتقالات الهجومية. مع بدء تبلور الاحتمالات في المجموعة، ستسيطر أهمية ضمان التأهل من المجموعة G على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الأولى؟

بلجيكا 1-1 مصر

سيطر فريق رودي غارسيا على الملعب ووتيرة المباراة في سياتل، لكنه اضطر إلى العودة من تأخره بهدف واحد ليخرج بتعادل 1-1 في المباراة الافتتاحية أمام منتخب مصر المنضبط. فاجأ «الفراعنة» «الشياطين الحمر» في الدقيقة 19 عندما استقبل إمام عاشور تمريرة من محمد صلاح، الذي كان يحتفل بعيد ميلاده، وسدد كرة قوية تجاوزت حارس المرمى تيبو كورتوا. زادت بلجيكا من ضغطها في الشوط الثاني، حيث سدد كيفن دي بروين كرة من ركلة حرة ارتطمت بالقائم. وجاء الهدف الحاسم في الدقيقة 66 عقب دخول روميلو لوكاكو؛ فبعد ثوانٍ معدودة من دخوله الملعب، أجبر الضغط البدني الذي مارسه المهاجم المدافع المصري محمد هاني على تسجيل هدف عكسي مؤسف، ليضمن بذلك تقاسم النقاط بين الفريقين.

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إيران 2-2 نيوزيلندا

أظهر رجال أمير غالينوي شخصية ومرونة مذهلتين في ملعب لوس أنجلوس، حيث عادوا مرتين من الخلف ليحققوا تعادلاً مثيراً 2-2 أمام نيوزيلندا. عانى منتخب إيران من بداية سيئة عندما سجل إيليجا جاست هدف التقدم لـ«الأبيضين» في الدقيقة السادسة، لكن رامين رضائيان أعاد التعادل بعد مرور نصف ساعة بقليل. استعادت نيوزيلندا التقدم بهدف ثانٍ لجست في بداية الشوط الثاني، لكن إيران رفضت الاستسلام. وفي الدقيقة 63، سجل محمد موهيبي هدف التعادل الحاسم ليضمن نقطة تم تحقيقها بشق الأنفس، مما ترك المجموعة G بأكملها في حالة تعادل تام قبل انطلاق الجولة الثانية.

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ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

بلجيكا (رودي غارسيا): التركيز على الهجوم المباشر والتسريع في الثلث الأخير

لا يحتاج رودي غارسيا إلى التخلي عن خطته القائمة على الاستحواذ، لكنه يجب أن يعالج الافتقار إلى التماسك الجماعي والإيقاع الذي عانى منه المنتخب البلجيكي في الشوط الأول أمام مصر. على الرغم من سيطرته على الملعب، بدا «الشياطين الحمر» في كثير من الأحيان راكدين في بناء الهجمات البطيئة، قبل أن يغير دخول روميلو لوكاكو في الشوط الثاني الديناميكية البدنية تمامًا.

أمام الكتلة الدفاعية الإيرانية التي تتسم بطبيعتها بالعمق والضيق، ستكون المناطق المركزية مزدحمة للغاية. ومن المرجح أن يركز التعديل الأساسي الذي سيجريه غارسيا على وتيرة الهجوم والاستفادة من التمريرات الجانبية الديناميكية. بدلاً من السماح لـ كيفن دي بروين وأمادو أونانا بتدوير الكرة أفقياً في الثلث الأوسط، يجب على بلجيكا تحريكها بسرعة رأسية أعلى بكثير. سيكون الاستفادة من قدرات جيريمي دوكو ولياندرو تروسارد في العزل السريع والمباشر لتمديد خط الدفاع الإيراني أمراً حاسماً لفتح مساحات قيّمة أمام لوكاكو، مما يمنع الفريق من الاكتفاء بالمسارات المركزية ذات النسبة المنخفضة من النجاح.

إيران (أمير غالينوي): الحفاظ على سلامة الدفاع وإدارة الضغط المضاد على أعلى مستوى

أظهر فريق أمير غالينوي روحاً قوية وشخصية فذة من خلال عودته مرتين من الخلف ليحقق تعادلاً 2-2 أمام نيوزيلندا، لكن الجولة الثانية تتطلب إعادة ضبط دفاعية دقيقة. في حين بدت هجمات إيران الانتقالية حادة في لوس أنجلوس، إلا أن الفريق ترك نفسه مراراً وتكراراً عرضة للهجمات المرتدة العمودية، مما أدى إلى إتاحة مساحات انتقالية خطيرة في الثلث الدفاعي الخاص به.

في مواجهة خط وسط بلجيكي متفوق تقنيًّا يقوده دي بروين، فإن البقاء في وضع دفاعي سلبي تمامًا أو فقدان الانضباط الهيكلي خلال مرحلة الهجوم هو وصفة مؤكدة للكوارث. يجب أن تتركز تعديلات غالينوي حول «غرفة المحركات» في فريقه — وبالتحديد سعيد عزت اللهي وسامان غودوس. عليهما إدارة مواقعهما الدفاعية بشكل هجومي لتعطيل محاولات بلجيكا في بناء الهجمات من العمق قبل أن تتمكن المنتخب الأوروبي من ترسيخ سيطرته على الكرة. علاوة على ذلك، عندما يستعيد منتخب «ميلي» الكرة، يجب أن يكون التنفيذ خالياً من الأخطاء. وبدلاً من اللعب الجانبي الآمن، يجب على خط الوسط إرسال تمريرات قطرية مباشرة بسرعة لاستغلال المساحات التي يتركها الظهيران البلجيكيان المتقدمان.

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ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثانية؟

أخبار المنتخب البلجيكي

يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه رودي غارسيا قبل السفر إلى جنوب كاليفورنيا في تعزيز التماسك الجماعي لفريقه مع إدارة العبء البدني لنجومه المخضرمين. ولحسن حظ «الشياطين الحمر»، خرجوا من تعادلهم المثير 1-1 في المباراة الافتتاحية ضد مصر دون أي مخاوف جديدة من الإصابات أو الإيقافات، مما يتيح لغارسيا تشكيلة كاملة للاختيار من بينها.

سيقود القائد كيفن دي بروين مرة أخرى محرك الإبداع في الفريق، لكن الإثارة الحقيقية في اختيار التشكيلة تكمن في الثلث الأخير من الملعب. بعد أن رأى فريقه يعاني من الركود خلال أول 60 دقيقة في سياتل، يتعين على غارسيا اتخاذ قرار مهم بخصوص روميلو لوكاكو. بعد موسم عانى فيه من الإصابات في نابولي، دخل أفضل هداف في تاريخ البلد كبديل في الجولة الأولى وسجل على الفور هدف التعادل الحاسم. وهو الآن يسعى جاهدًا ليحل محل لويس أوبيندا في التشكيلة الأساسية ليضفي أقصى قدر من الحضور البدني في مواجهة خط الدفاع الإيراني المنخفض، في حين أن الخيارات الديناميكية على الأجنحة مثل لياندرو تروسارد والشاب ماتياس فرنانديز-باردو، الذي تم استدعاؤه من ليل، على أهبة الاستعداد لتقديم طاقة جديدة على الأجنحة.

أخبار المنتخب الإيراني

يواجه أمير غالينوي معضلة اختيار أكثر تعقيدًا بكثير وهو يستعد بفريقه لمواجهة التحدي القوي الذي يمثله المنتخب البلجيكي. وأهم ما يشغل الأحاديث حول «فريق ميلي» هو التعامل مع الأثر البدني الهائل الناجم عن تعادله المثير 2-2 مع نيوزيلندا، والذي تطلب تحولات دفاعية وهجومية صارمة وعالية الكثافة للعودة مرتين من وضع التخلف في النتيجة.

يعمل الطاقم الطبي على مدار الساعة لضمان تعافي لاعبي خط الوسط الدفاعي سعيد عزت اللهي وسامان غودوس تعافيًا تامًا ليكونا دعامة وسط الملعب. على الصعيد الدفاعي، خاض قلب الدفاع شوجاء خليل زاده 90 دقيقة مرهقة دون أن يصاب بأذى، وسيكون دورُه حيويًا للغاية في تنظيم خط دفاع متماسك يجب أن يحافظ على تواصل محكم في مواجهة لوكاكو ودي بروين. في الهجوم، سيحتفظ النجم المخضرم مهدي تاريمي بثقة بمكانه لقيادة خط الهجوم، في حين أن محمد موهيبي، هداف الجولة الأولى، والمهاجم الديناميكي مهدي غايدي مستعدان لتقديم السرعة المتفجرة في الهجمات المرتدة اللازمة لمعاقبة بلجيكا في الهجمات السريعة.

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المواجهات الرئيسية بين بلجيكا وإيران

روميلو لوكاكو ضد شوجاء خليل زاده

بعد أن غيّر تمامًا الديناميكية البدنية للمباراة وأجبر على تسجيل هدف التعادل الحاسم ضد مصر بعد ثوانٍ معدودة من دخوله كبديل، يظل روميلو لوكاكو النقطة المحورية المرعبة في خط هجوم رودي غارسيا. وفي حين دفعت بلجيكا ثمنًا باهظًا بسبب بطء وتوقف بناء الهجمات خلال الساعة الأولى من الجولة الأولى، فإن لوكاكو، عند دخوله بشكل كامل، يمنح الفريق الحضور البدني المتميز اللازم لتثبيت المدافعين، وخلق مساحات للاعبين المبدعين، وإنهاء الفرص داخل منطقة الجزاء.

وقد أُنيطت مهمة إيقافه بظهير الوسط «الجرّار» شوجاي خليل زاده، الذي يُعدّ دون منازع الدعامة الدفاعية لخط دفاع أمير غالينوي. ورغم أن الدفاع الإيراني أظهر شخصية قوية في تحمل الضغط في الدقائق الأخيرة من تعادله 2-2 مع نيوزيلندا، إلا أنه سيواجه اختباراً مختلفاً تماماً وأكثر قسوةً في مواجهة المهاجم البلجيكي. سيحتاج خليل زاده إلى الحفاظ على تركيز تام وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية، لضمان ألا يتعرض للتسلط البدني أو يُسحب من موقعه بسبب أسلوب لوكاكو في الاحتفاظ بالكرة، الأمر الذي من شأنه أن يكشف الثغرات الخطيرة في الوسط التي يستغلها لاعبو خط الوسط المبدعون في بلجيكا بلا رحمة.

كيفن دي بروين ضد سعيد عزت اللهي

يُعد القائد كيفن دي بروين القلب النابض والمحرك الإبداعي العالمي المستوى للمنتخب البلجيكي، وقد تولى بشكل كامل توجيه إيقاع المباراة في سياتل، حيث ارتطمت الكرة بالقائم من ركلة حرة وحاول باستمرار اختراق التشكيلة المصرية الصلبة. وفي مواجهة إيران، سيكون هدفه الأساسي هو تجاوز الازدحام في وسط الملعب وإطلاق انتقالات عمودية سريعة. وإذا أتيح لدي بروين الوقت والمساحة مع الكرة في الثلث الأوسط، فسوف يسعى إلى شق خطوط إيران الدفاعية بتمريراته الدقيقة، وتغذية الانطلاقات المتداخلة المباشرة والانفجارية لأجنحة مثل جيريمي دوكو.

ويسعى إلى تعطيل هذا الإيقاع لاعب شاباب الأهلي القوي سعيد عزت اللهي، الذي يُعتبر بلا منازع رقم 6 والدرع الدفاعي لمحرك خط وسط إيران. وقد أثبت عزت اللهي في المباراة ضد نيوزيلندا أن وعيه التكتيكي حيوي لحماية خط الدفاع الرباعي، لكن عمله بعيدًا عن الكرة سيخضع لاختبار قاسٍ في ملعب لوس أنجلوس. يجب على عزت اللهي أن يدير مواقعه الدفاعية بشكل هجومي لتضييق المساحات، والضغط على محركات بناء الهجوم العميقة لدي بروين، ومتابعة اللاعبين المتقدمين في خط الوسط لضمان ألا يُحصر منتخب «ميلي» تمامًا في قوقعة دفاعية سلبية وغير مستدامة.

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كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة G؟

مع تعادل الفرق الأربعة جميعًا عند نقطة واحدة بالضبط عقب تعادلين مثيرين في الجولة الافتتاحية - حيث تعادلت بلجيكا 1-1 مع مصر، وتعادلت إيران 2-2 في مباراة مثيرة ضد نيوزيلندا - أصبحت المجموعة G في مأزق تام. وتُعد مباراة الجولة الثانية هذه في لوس أنجلوس نقطة التحول الحاسمة من الناحية الحسابية لسيناريوهات التأهل قبل الدخول في الجولة الأخيرة من المباريات.

إذا فازت بلجيكا

فوز فريق رودي غارسيا سيرفع رصيد «الشياطين الحمر» إلى أربع نقاط، مما يضعهم على أعتاب التأهل إلى دور الـ32. وبناءً على النتيجة المتزامنة لمباراة نيوزيلندا ومصر في فانكوفر، قد يؤدي الفوز إلى احتلال بلجيكا الصدارة منفردة في المجموعة G. والأهم من ذلك، أنه سيمنحها هامش أمان كبير، حيث لن تحتاج سوى إلى التعادل في الجولة الأخيرة أمام نيوزيلندا لضمان التأهل التلقائي، بينما يضع الضغط بالكامل على عاتق إيران لتحقيق نتيجة قوية في مباراتها الأخيرة بالمجموعة.

إذا فازت إيران

وإذا تمكن رجال أمير غالينوي من حصد النقاط الثلاث، فسوف يفتح ذلك الباب على مصراعيه أمام المنافسة في المجموعة ويضع «فريق ميلي» في صدارة الترتيب، ليحقق بذلك تأهلاً تاريخياً لأول مرة على الإطلاق إلى دور خروج المغلوب. وإذا ارتفع رصيد إيران إلى أربع نقاط، فمن المرجح ألا تحتاج سوى إلى نقطة واحدة في المباراة الأخيرة أمام مصر لتضمن تأهلها إلى مرحلة لاحقة من البطولة. في المقابل، سيجمد هذا السيناريو رصيد بلجيكا عند نقطة واحدة فقط، مما يجبرها على خوض مواجهة نهائية حاسمة تحت ضغط شديد أمام نيوزيلندا، حيث يتعين عليها الفوز فقط للحفاظ على فرصة ضئيلة للتأهل كأحد أفضل الفرق التي تحتل المركز الثالث.

سيناريو التعادل

إن تعادل الفريقين مرة أخرى في ملعب لوس أنجلوس سيبقيهما متعادلين تمامًا برصيد نقطتين لكل منهما، مما يترك مصير المجموعة بأكملها ليُحسم في الجولة الأخيرة الفوضوية والحاسمة. التعادل يمنع بنجاح كلا الفريقين من مواجهة الإقصاء المبكر، لكنه يقلص بشكل كبير هامش الأمان المتاح لهما. في هذه الحالة، ستخوض بلجيكا مواجهتها الأخيرة وهي تدرك أن الفوز يكاد يكون إلزامياً لضمان احتلال أحد المركزين الأولين، بينما ستواجه إيران سيناريو مماثلاً يتسم بضغط شديد ويجب الفوز فيه أمام مصر لتجنب الاعتماد على معايير معقدة لتحديد الفائز من بين الفرق التي تحتل المركز الثالث.

أخبار الفريق والتشكيلة

يدير رودي غارسيا منتخب بلجيكا في حملة كأس العالم هذه. لم يتم تأكيد أي إصابات أو إيقافات في صفوف «الشياطين الحمر» قبل هذه المباراة، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة الأساسية المحتملة. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة بمجرد تأكيد الأخبار الرسمية عن الفريق.

يقود المنتخب الإيراني المدرب أمير غالينوي. لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات في صفوف الفريق، ولم يتم تأكيد التشكيلة المحتملة في هذه المرحلة. ومن المتوقع صدور المزيد من التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات 2 زينو ديباست الإصابات والإيقافات 15 روزبيه تشيشمي

الأداء الأخير

حققت بلجيكا ثلاثة انتصارات وتعادلت مرتين في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر نتيجة لها هي التعادل 1-1 مع مصر في مباراة افتتاح كأس العالم يوم 15 يونيو، وقبل ذلك فازت على تونس 5-0 وعلى كرواتيا 2-0 في مباريات ودية خاضتها في يونيو. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تعادلت بلجيكا 1-1 مع المكسيك وفازت على الولايات المتحدة 5-2. خلال هذه المباريات الخمس، سجلت بلجيكا 10 أهداف واستقبلت ثلاثة، دون أن تتعرض لأي هزيمة في هذه السلسلة.

سجلت إيران ثلاث انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات خاضتها. وانتهت آخر مباراة لها بالتعادل 2-2 مع نيوزيلندا في مباراة افتتاح كأس العالم يوم 16 يونيو. وقبل ذلك، فازت على مالي 2-0 وعلى غامبيا 3-1 في مباريات ودية، وسحقت كوستاريكا 5-0 في مارس. وكانت هزيمتها الوحيدة في هذه السلسلة أمام نيجيريا، التي تغلبت عليها 2-1. سجلت إيران 14 هدفاً واستقبلت خمسة أهداف في المباريات الخمس، وحققت ثلاثة انتصارات متتالية قبل مباراة افتتاح البطولة.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة في المباريات الخمس السابقة بين بلجيكا وإيران. سيتم إضافة المزيد من السياق التاريخي عندما تتوفر المعلومات.

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