بلجيكا ضد السنغال: نظرة مسبقة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المراحل الإقصائية لومن فيلد

ستنطلق مباراة بلجيكا ضد السنغال في 1 يوليو 2026 الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و21:00 بتوقيت غرينتش.

نظرة مسبقة على مباراة بلجيكا ضد السنغال في دور الـ32 من كأس العالم

كان الفوز في الوقت المناسب في الجولة الثالثة كافياً لضمان صدارة المجموعة G لفريق «الشياطين الحمر» البلجيكي. أما السنغال، فقد تسللت إلى مرحلة خروج المغلوب باعتبارها ثامن أفضل فريق احتل المركز الثالث. فهل سيتمكن «أسود تيرانغا» من الوصول إلى دور الـ16؟

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«الشياطين الحمر» الذين لم يرقوا إلى مستوى التوقعات يواجهون «أسود تيرانغا»

لقد قيل الكثير عن «الجيل الذهبي» البلجيكي. لم يتبقَ سوى عدد قليل من الأسماء، أبرزها كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو. كان البلجيكيون واعدين جدًا في البطولات الأخيرة، لكنهم خيبوا الآمال في النهاية. كادوا أن يودعوا البطولة في الجولة الأخيرة، لكنهم في النهاية حققوا فوزاً سهلاً بنتيجة 5-1 على نيوزيلندا، ليصبحوا أول منتخب أوروبي منذ إنجلترا عام 1990 يفوز بمجموعته في كأس العالم بعد أن فشل في الفوز في أول مباراتين. كانت نتيجة مرحب بها، بفضل الأداء المهيمن، حيث حدد نجم أرسنال لياندرو تروسارد مسار المباراة بتسجيله الهدفين الأولين.

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السنغال، التي بدأت بطيئًا، أمامها عمل كثير

وعلى غرار بلجيكا، فشل السنغال في الفوز بأي من مباراتيه الافتتاحيتين، حيث خسر أمام فرنسا والنرويج. وفي اليوم الأخير، فاز على العراق الذي لعب بعشرة لاعبين بنتيجة 5-0، ليصبح الفريق الوحيد الذي احتل المركز الثالث وتأهل برصيد ثلاث نقاط. والمثير للدهشة أن ساديو ماني لم يسجل أي هدف من الأهداف الخمسة، لكن نجم فياريال بابا جويي سجل ثنائية بعد دخوله كبديل. شهدت مباريات السنغال إجمالي 14 هدفاً، ولم يتفوق عليها سوى مباريات النرويج (15 هدفاً)، لذا قد يستمتع الجمهور في سياتل بمشاهدة مباراة مسلية. ومع ذلك، لن يستمتعوا بمواجهة فريق أوروبي آخر، حيث خسروا آخر مباراتين لهما في الأدوار الإقصائية لكأس العالم أمام منافسين أوروبيين، وهما إنجلترا وتركيا على التوالي. وسيتعين على المدرب بابي ثياو خوض هذه المهمة بدون حارس المرمى الأساسي إدوارد ميندي، الذي يعاني من التواء في الركبة.

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التشكيلة المتوقعة لبلجيكا

كورتوا؛ كاستاني، ميشيل، ثيات، دي كويبر؛ تيلمانز، فاناكن؛ دوكو، دي بروين، تروسارد؛ دي كيتيلاري.

التشكيلة المتوقعة للسنغال

دياو؛ دياتا، سيك، نياخاتي، جاكوبس؛ ديارا، جويي، كامارا؛ مباي، سار، ماني.

إحصائيات أساسية لمباراة بلجيكا ضد السنغال

بعد هدفه وتمريرته الحاسمة في الجولة السابقة، أصبح روميلو لوكاكو الآن اللاعب البلجيكي الذي ساهم في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في كأس العالم منذ عام 1966 (6 أهداف، 2 تمريرات حاسمة).

ساهم بابي جويي لاعب السنغال في ثلاثة من الأهداف الخمسة التي سجلها فريقه في المباراة الأخيرة من دور المجموعات (هدفان، تمريرة حاسمة واحدة)، ليصبح على بعد مساهمة واحدة فقط من الرقم القياسي السنغالي على مر العصور لأي لاعب في كأس العالم.

شهدت خمس من آخر ست مباريات للسنغال تسجيل أكثر من 3.5 أهداف.

سجل السنغال عشرة من أهدافه الـ12 الأخيرة بعد الاستراحة بين الشوطين.

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تشكيلة بلجيكا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، سين لامينز (مانشستر يونايتد)، مايك بندرز (راسينغ ستراسبورغ).

المدافعون: تيموثي كاستاني (فولهام)، زينو ديباست (سبورتينغ)، ماكسيم دي كويبر (برايتون)، كوني دي وينتر (إيه سي ميلان)، براندون ميشيل (كلوب بروج)، توماس مونييه (ليل)، ناثان نغوي (ليل)، خواكين سيس (كلوب بروج)، آرثر ثيات (اينتراخت فرانكفورت).

لاعبو خط الوسط: كيفن دي بروين (نابولي)، أمادو أونانا (أستون فيلا)، نيكولاس راسكين (رينجرز)، يوري تيلمانز (أستون فيلا)، هانز فاناكن (كلوب بروج)، أكسل فيتسل (جيرونا).

المهاجمون: تشارلز دي كيتيلير (أتالانتا)، جيريمي دوكو (مانشستر سيتي)، ماتياس فرنانديز-باردو (ليل)، روميلو لوكاكو (نابولي)، دودي لوكباكيو (بنفيكا)، دييغو موريرا (ستراسبورغ)، أليكسيس سيلمايكرز (إيه سي ميلان)، لياندرو تروسارد (أرسنال).

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تشكيلة السنغال المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: إدوارد ميندي (الأهلي)، ييفان ديوف (نيس)، موري دياو (لو هافر).

المدافعون: كريبين دياتا (موناكو)، أنطوان ميندي (نيس)، عبدولاي سيك (مكابي حيفا)، كاليدو كوليبالي (الهلال)، موسى نياخاتي (ليون)، مامادو سار (تشيلسي)، الحاجي مالك ديوف (وست هام يونايتد)، إسماعيل جاكوبس (غالطة سراي).

لاعبو الوسط: إدريسا جوي (إيفرتون)، حبيب ديارا (سندرلاند)، بابي ماتار سار (توتنهام)، بابي جوي (فياريال)، لامين كامارا (موناكو)، باتي سيس (رايو فاليكانو)، بارا ندياي (بايرن ميونيخ).

المهاجمون: ساديو ماني (الناصر)، بامبا ديينغ (لوريان)، إيليمان ندياي (إيفرتون)، نيكولاس جاكسون (بايرن ميونيخ)، أسان دياو (كومو)، إبراهيم مباي (باريس سان جيرمان)، شريف ندياي (سامسونسبور)، إسماعيل سار (كريستال بالاس).

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أخبار الفريق والتشكيلة

لم يؤكد رودي غارسيا التشكيلة المحتملة لبلجيكا قبل مباراة دور الـ32، ولا توجد حالياً أي إصابات أو حالات إيقاف مسجلة في صفوف «الشياطين الحمر». سيتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة في حال تغير الوضع.

وبالمثل، لم يعلن مدرب منتخب السنغال بابي ثياو عن التشكيلة المتوقعة بعد، ولا توجد أي تقارير عن إصابات أو حالات إيقاف في صفوف «أسود تيرانغا» في هذه المرحلة. وستتبع المزيد من أخبار الفريق مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

المستوى الحالي

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات السابقة بين بلجيكا والسنغال في السجلات المتوفرة. سيتم متابعة مباراة دور الـ32 التي ستقام يوم الثلاثاء في ملعب سياتل ستاديوم مع تقدم المباراة.

الترتيب

تصدرت بلجيكا المجموعة G، بينما تأهلت السنغال من المجموعة I في المركز الثالث.