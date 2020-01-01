بلجيكا تواصل تصدرها التصنيف الدولي وتقدم ملحوظ للبرتغال

تأثير كبير لدوري الأمم الأوروبية على التصنيف

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن ترتيبه للمنتخبات الدولية، بعد 6 أشهر من توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

المباريات الدولية عادت مرة أخرى ببداية شهر سبتمبر الجاري، بمنافسات دوري الأمم الأوروبية، ليعلن الاتحاد عن آخر التحديثات بالتصنيف.

بلجيكا مازالت تحتفظ بالمركز الأول كما هي، ثم فرنسا في المركز الثاني، البرازيل الثالث والمنتخب الإنجليزي في المرتبة الرابعة.

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وأما البرتغال فقد تقدمت مركزين في المركز الخامس، بعد الفوز على كرواتيا الثامنة والسويد صاحبة المركز الثامن عشر.

وبالنسبة للمنتخبات التي تقدمت بالتصنيف، فجاءت إسبانيا في المركز السابع، إيطاليا 12، هولندا 13، ألمانيا 14 وويلز 21.

وتقدمت روسيا التي نظمت كأس العالم 2018 إلى المركز 32 بعد الفوز على كل من صربيا والمجر.

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وبالرغم من عدم المشاركة في التوقف الدولي الماضي، تقدمت إيران إلى المركز رقم 30، بعد تراجع كل من صربيا وتركيا.