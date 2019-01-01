بلان يكشف حقيقة تدريبه ليون

تعرف على تصريحات بلان حول إمكانية قيادة فريق ليون

كشف لوران بلان، المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان، حقيقة الشائعات التي تؤكد اقترابه من تدريب ليون.

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ برونو جينيسيو سوف يرحل عن تدريب ليون بنهاية الموسم الجاري.

وقال بلان في تصريحات لشبكة بي إن سبورت: "أعلم أنّ فريق ليون يقترب من التخلي عن مدربه بنهاية الموسم الحالي ولكن لم يتواصل معي أحد بشأن المنصب".

وتابع: "أود العودة للتدريب مرة أخرى وتطبيق أفكاري مجددًا بعد فترة طويلة لم أعمل بها".

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واختتم: "أتمنى التدريب في الدوري الإسباني لأنّه أفضل الدوريات من الناحية الفنية. الدوري الإنجليزي أيضًا مميز أما بالنسبة للفرنسي فهو جيد ولكن باريس سان جيرمان يسيطر عليه تمامًا".

وكان بلان أحد المرشحين لخلافة جوزيه مورينيو في تدريب مانشستر يونايتد خلال الفترة الانتقالية ولكن تم الاتفاق مع أوليه سولشار قبل أن يصبح الأخير مدربًا بعقد دائم.

رئيس نادي ليون الفرنسي أشار إلى رغبته في التعاقد مع مورينيو لتدريب الفريق ولكنّه لن يتمكن من تحمل راتبه.