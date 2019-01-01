أنيلكا: شهرة الأهلي وصلت للعالمية وأعرف غالي وتريزيجيه

أنيلكا يتحدث عن النادي الأهلي وشهرته عالميًا

حرص بلال أنيلكا، لاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق، على زيارة تدريبات النادي الأهلي، خلال المعسكر المقام في الإمارات خلال فترة التوقف الحالية.

أنيلكا قال خلال تصريحات صحفية: "سعيد بعد حضوري مران الأهلي، لأنه النادي الأشهر والأعرق في إفريقيا، وله شعبية جارفة في القارة السمراء، وهي التي وصلت إلى العالمية".

اللاعب الفرنسي المعتزل تابع: "الأهلي يتمتع بشعبية كبيرة في إفريقيا، وتخطت شعبيته القارة، وذلك بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية 5 مرات".

وواصل: "أتمنى أن يتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، والمشاركة مجددًا في كأس العالم للأندية، والتي قدم فيها عروضًا قوية في وقت سابق، وكان أفضل سفير للكرة الإفريقية".

وأشار أنيلكا إلى أن قارة إفريقيا قدمت ومازالت تقدم الكثير من المواهب في الدوريات الأوروبية، حيث يمتلك لاعبوها مهارات خاصة وقدرات فنية عالية.

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بلال أنيلكا أكد على أنه سيحرص خلال الفترة المقبلة على متابعة مباريات الفريق، متمنيًا له التوفيق محليًا وإفريقيا.

واختتم بلال تصريحاته قائلًا: "أشهر اللاعبين الذين أعرفهم جيدًا هما حسام غالي، ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بالإضافة إلى بعض نجوم الكرة المصرية".

الأهلي يقيم معسكرًا في الإمارات، خلال فترة التوقف الحالية، بسبب انشغال منتخب مصر الأول بمواجهتي بتصفيات أمم إفريقيا 2021، والمنتخب الأوليمبي بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.