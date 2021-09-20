بكلمات عاطفية .. كلوب يدعم أحد مشجعي ليفربول المصاب بالسرطان

كلوب يدعم أحد مشجعي الفريق

حرص يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، دعم ومساندة أحد مشجعي "الريدز" المصاب بالسرطان.

بكلمات عاطفية للغاية، كتب كلوب رسالة إلى "كريس" أكد خلالها على أن جميع أفراد ليفربول يقفون بجانبه ويدعمونه.

وظهرت تلك الرسالة عندما نشر شقيق "كريس" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الرسالة.وعلق عليها: "أخي تلقى هذه الرسالة من يورجن كلوب أثناء تلقيه علاج السرطان .. إنه رجل لطيف".

My brother got this letter from Jurgen Klopp whilst having treatment for his cancer. What a gent ❤️😢 #ynwa pic.twitter.com/DuPbvhM8fJ — Andy (@andyjock83) September 19, 2021

وجاءت الرسالة كالتالي: "في البداية، أتمنى ألا تمانع في أن أكتب إليك، أريدك فقط أن تعلم أن كل أفراد عائلة ليفربول تقف بجانبك".

وأضاف: "هناك أوقات أتوقف فيها وأفكر في عدد الأشخاص الذين يدعمونني ويؤيدون اللاعبين، لكن حقيقة أننا جميعًا نتمسك ببعضنا البعض هو ما يجعل هذا النادي مميزًا للغاية".

وتابع: "آمل ألا يمانعوا أن أتحدث نيابة عنهم جميعًا عندما أقول إننا جميعًا معك، إنها ليست مجرد كلمات.. عندما أستمع إلى لاعبي فريقي يتحدثون عما يساعدهم في الأيام الصعبة، فإن أحد الأشياء التي يقولها الجميع هو أن دعم النادي والمشجعين يحدث فرقًا".

وواصل: "شيء آخر يقولون لي هو أن أسرهم هي أهم شيء بالنسبة لهم، قيل لي أن لديك عائلة وأصدقاء رائعون من حولك وأن الجميع يبذل قصارى جهدهم لدعمك".

وثم اختتم الألماني الرسالة بشعار النادي الشهير: "لن تسير وحدك أبدًا".

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