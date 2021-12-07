بكاء سواريز.. إصابة العضاض تفسد ليلة أتلتيكو مدريد الساحرة

تعرض لويس سورايز، مهاجم أتلتيكو مدريد، إلى إصابة قوية في مباراة فريقه أمام بورتو بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونجح "الروخي بلانكوس" في تحقيق فوزًا هامًا وثمينًا على حساب بورتو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وصل بالفريق الإسباني إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء أتلتيكو مدريد من بعيد، وضمن التأهل إلى الدور القادم من البطولة بعدما بدأ الجولة وهو في المركز الأخير من المجموعة التي تضم ميلان وليفربول وبورتو.

ومع مرور 11 دقيقة من مجريات الشوط الأول، سقط لويس سواريز مصابًا وغادر ملعب المباراة، متأثرًا بإصابته وشارك ماتيوس كونيا بدلًا منه.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن المهاجم الأورجوياني، يعاني من إصابة على مستوى العضلات، جعلته يغادر الملعب باكيًا، وخلع معصمه حظه الذي يرتديه دائمًا.

ولم تفصح التقارير الصحفية حتى الآن عن طبيعة إصابة سواريز، ومدة غيابه عن الملاعب، ولكن بنسبة كبيرة سيغيب عن مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني.

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد سيحل ضيفًا ثقيلًا على ريال مدريد، مساء الأحد المقبل في ديربي مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.