بقيادة موسيماني .. الأهلي يخطط لخطف مهاجم كايزر تشيفز مجانًا

يبدو أن النادي الأهلي اقترب من ضم مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك في صفقة انتقال حر، في ظل اهتمام خاص من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للمارد الأحمر.

الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه خلال الصيف القادم، في ظل رغبة الإدارة والمدرب موسيماني، لضم أفضل العناصر في جميع المراكز، لاستمرار منافسة الفريق الأحمر للتتويج بالبطولات المحلية والإفريقية.

الصربي سمير نوركوفيتش دخل ضمن اهتمامات النادي الأهلي ومدربه بيتسو موسيماني من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لما يقدمه اللاعب من مستويات مميزة مع فريقه.

وينتهي عقد نوركوفيتش مع نادي كايزر تشيفز بنهاية الموسم الحالي، حيث أكدت التقارير على أن إدارة ناديه فشلت في تمديد عقده، وبالتالي أصبح اللاعب قريبًا من الرحيل مجانًا.

وفي نفس الوقت، أكد دجان سيماك؛ وكيل أعمال سمير نوركوفيتش، على أن هناك اهتمامًا من مسؤولي النادي الأهلي ومدرب الفريق بيتسو موسيماني، من أجل ضمه.

وأصبح الآن الأهلي أمام فرصة ثمينة للتعاقد مع المهاجم الصربي صاحب الـ29 عامًا بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل عدم نجاح كايزر تشيفز في تجديد عقد اللاعب.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز ذهابًا بالقاهرة بنتيجة 2-1.