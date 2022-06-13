بقيادة مدرب السعودية الأسبق .. نيجيريا تفوز بـ10 أهداف في تصفيات إفريقيا

النسور الخضراء يتصدرون ترتيب مجموعتهم بالعلامة الكاملة بعد مرور جولتين من التصفيات

شهدت الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، نتيجة تاريخية، إذ حقق المنتخب النيجيري فوزًا تاريخيًا أمام ساوتومي بعشرة أهداف نظيفة.

النسور الخضراء يقودهم البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي عمل من قبل مدربًا لمنتخب السعودية في الفترة من فبراير 2009 إلى يناير 2011، وقبلها كان قد قاد الهلال السعودي، بجانب عمله بالوحدة الإماراتي والأهلي المصري.

وقاد بيسيرو نيجيريا منذ منتصف مايو الماضي، إذ تم التعاقد معه بعدما فشل النسور في التأهل لكأس العالم قطر 2022.

وشهدت المباراة أربعة أهداف "سوبر هاتريك" عن طريق فيكتور أوسيمين، فيما أحرز نيريم موفي هدفين، وهدف لكل من بيتر إتيبو، أديمولا لوكمان وإيمانويل دينيس "ضربة جزاء".

وجاءت الأهداف في الدقائق 9، 28، 43، 48، 55، 60، 63، 65، 84 و90 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد كتيبة بيسيرو للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد ساوتومي عن صفر من النقاط، لتتذيل الترتيب.

يذكر أن نيجيريا كانت قد ودعت النسخة الأخيرة من البطولة القارية من دور الـ16 بالهزيمة أمام تونس بهدف نظيف.

فيما حققت اللقب ثلاث مرات من قبل أعوام 1980، 1994 و2013.