بقيادة غريب والسومة .. مفاجآت بقائمة الأهلي لمعكسر تركيا

القائمة شهدت غياب أليوسكي!

أعلن الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الأوروجوياني روبرت سيبولدي، عن قائمة الفريق المسافرة إلى تركيا، من أجل الدخول في معسكر إعدادي للموسم المقبل.

ويسعى الأهلي للاستعداد جيدًا للموسم الجديد، الذي سيشهد مشاركته في بطولة دوري يلو للدرجة الأولى، بعد الهبوط لأول مرة في تاريخه، من أجل العودة إلى دوري المحترفين.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد عبد الرحمن غريب، بالرغم من الأخبار التي يتم تداولها عن اقتراب انتقاله إلى نادي النصر، بالإضافة إلى اهتمام بعض الأنديه به.

كما تواجد السوري عمر السومة في قائمة الأهلي بشكل طبيعي، على الرغم من تردد بعض الأنباء حول رغبته في الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

"اسر المسيليم، محمد الربيعي، عبد الرحمن الصانبي، عبد الله عبده، علي مجرشي، عبد الرحمن الزهراني، طلال عبسي، محمد خبراني، فهد الحمد، عبد الباسط هندي، هاني الصبياني".

"إبراهيم الزبيدي، إياد مدني، محمد المجحد، علي الأسمري، فراس الغامدي، زياد الجهني، عبد الله المقرن، هيثم عسيري، سلمان المؤشر، عبد الرحمن غريب، حسن العلي، سلطان السريحي".

"مناف أبو يابس، نايف بكري، ريان حامد، أحمد كسارة، فرانكوم، عمر السومة، فيليب برادريتش".

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ولم يتواجد المقدوني أزجيان أليوسكي في قائمة الأهلي، في ظل اقتراب رحيله عن الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة إلى نادي بشكتاش التركي.