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دوري أبطال آسيا

بقيادة تشافي - السد يحقق فوزًا قاتلًا على باختاكور الأوزبكي

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تشافي يسجل في الفوز على باختاكور
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

حقق فريق نادي السد، فوزًا قاتلًا على فريق باختاكور الأوزبكي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

سجل الهدف الأول، الإسباني تشافي هيرنانديز، لاعب وسط السد، في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة.

وتعادل اللاعب إيجور كريمتس بالدقيقة 30 من زمن المباراة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسجل الجزائري بغداد بونجاح هدف التقدم لفريق السد، في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليقود فريقه لانتصار مهم.

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السد رفع رصيده للنقطة السابعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد باختاكور عند النقطة الخامسة، في ترتيب المجموعة الرابعة.

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