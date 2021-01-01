بقرار من رينارد .. استدعاء مهاجم النصر لمعسكر المنتخب السعودي

الأخضر السعودي يستعد لمواجهة فلسطين في تصفيات كأس العالم

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، عن استدعاء لاعب جديد في قائمته التي تستعد لمواجهة الكويت وديًا اليوم الخميس، وفلسطين ضمن تصفيات كأس العالم.

المنتخب السعودي يواجه نظيره الفلسطيني ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر، يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة التاسعة من مرحلة المجموعات.

الأخضر السعودي تلقى صدمة في بداية المعسكر الحالي باستبعاد عبدالله الحمدان بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد التأكد من العينة التي أجريت له مؤخرًا مع بداية المعسكر.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن استدعاء رينارد لمحمد مران لاعب النصر، من معسكر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، من أجل التواجد مع المنتخب الأول.

وجاء استدعاء مران للمنتخب السعودي من قبل رينارد، بعد التنسيق بين الجهازين الفنيين للمنتخب الأول والشباب خلال الساعات الأخيرة بعد الاحتياج له خلال الفترة الحالية.

السعودية تتواجد في المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط من 4 مباريات حيث حقق الفوز في 2 وتعادل في مثلهم، ولم يتلق أي هزيمة، وخلف المتصدر أوزباكستان صاحب الـ9 نقاط والذي لعب مباراة أكثر.