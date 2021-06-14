بقرار من الجمهور .. ميلان يُعين منقذ إريكسن قائداً

ميلان يستجيب لجمهوره

انتشرت مؤخرًا حملات من جهور ميلان تطالب النادي باعطاء شارة القيادة لمنقذ ايركسن، سيمون كيير، كابتن منتخب الدنمارك ولاعب فريق ميلان.

حمل هاشتاج #KjaerCapitano على تويتر الرسائل العاطفية التي تشيد بشجاعة كابتن الدنمارك ولاعب ميلان بسبب حسن تصرفه، ووصفوه بـ"البطل" الذي أنقذ إريكسن من الموت.

ماذا كان رد ميلان؟

كشفت صحيفة "La Gazzetta dello Sport" أن نادي ميلان يفكر جديًا للاستجابة لتلك المبادرة التي شنها جمهوره مطالبًا باعطاء سيمون كيير شارة القيادة.

يذكر أن شارة ميلان الحالية يضعها أليسيو رومانيولي منذ عام 2018 وعلى النادي أن يتخطى إبراهموفيتش لإعطاء كيير تلك الشارة.

ماذا فعل كابتن منتخب الدنمارك لإيركسن؟

مجرد سقوط إيركسن على الأرض، هرع كيير إليه وعمل على تعديل وضعيته لمنع ابتلاع لسانه في لحظات إغمائه، بل قام بعمل إنعاش قلبي ورئوي لإريكسن، قبل وصول الطاقم الطبي.

كما أظهرت صور التقطتها وكالات عالمية، كيير وهو يواسي زوجة إريكسن ويحاول منعها من رؤيته في تلك الحالة.

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