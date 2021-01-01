بقرار حكومي .. منع الاحتفالات في الدوري الإنجليزي أو الإغلاق الكلي!

قرار حكومي صارم في إنجلترا بعد زيادة الاحتفالات وحالات كورونا في البلاد!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن قرار حكومي صارم فيما يتعلق بحالات فيروس كورونا التي تظهر في الملاعب الإنجليزية.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "ديلي ميل"، حيث أكدت الحكومة للسلطات الرياضية على استيائها من طريقة التعامل مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمرض.

وأوضحت الصحيفة أن الاستياء ظهر بسبب طريقة احتفال نجوم كرة القدم بشكل جماعي، ومشاركتهم للمشروبات قبل وبعد وأثناء المباريات.

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وترى الحكومة في ذلك الأمر الكثير من التسيب وعدم تحمل المسؤولية، في ظل حالة الإغلاق التي تتم بشكل في الفترة الماضية لمكافحة المرض في كافة القطاعات الأخرى.

في الوقت نفسه قدم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحذيرًا شديد اللهجة للأندية بعد التواصل الحكومي الأخير، ليوضح لهم أن الاحتفالات الحالية غير مقبولة.

وبحسب ما ذكرت مصادر عدة فقد تم منح الحكام القدرة على تحذير اللاعبين من الاحتفال بشكل جماهير، وقد يمتد الأمر للمنع والعقوبات حال لم يتم تنفيذ تعليمات التباعد المجتمعي.

جدير بالذكر أن الأسابيع الأخيرة كانت قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا في إنجلترا وهو ما جعل تقارير صحفية تتحدث عن فترة إغلاق كلي كما حدث في الموسم الماضي، تتوقف خلالها كرة القدم بشكل كامل.