بفوزه على هادرسفيلد: آرسنال يحطم رقمه الذي صمد أكثر من 30 عامًا

بتسجيله في 13 مباراة متتالية في البريميرليج.. آرسنال يحطم رقمه في 1985

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق آرسنال رقمًا قياسيًا جديدًا بالنسبة لعدد المباريات التي شهدت تسجيلًا في مباريات متتالية، وذلك بالوصول إلى 13 مباراة.

وكان آرسنال قد ألحق الخسارة بهادرسفيلد تاون بثنائية مقابل هداف واحد ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدروي الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز، سجل آرسنال في مباراته الثالثة عشر تواليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، معادلًا رقمه الذي حققه في موسم 1985.

وعقب المباراة، صرح أوناي إيمري أنه سعيد بتحقيق الانتصار في هذه المباراة الصعبة، والتي قربت الفريق أكثر من المركز الرابع.

أنت رئيس النادي 🕴️

عليك بيع 3 من هؤلاء النجوم لتوفير ميزانية بقية الفريق.. من ستختار؟ 🤔 pic.twitter.com/ROqeRrJJX1

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ فبراير ٢٠١٩

وقال إيمري: "المنافسة على الدوري الأوروبي وعلى تحقيق مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا هي أهدافنا بالنسبة للموسم الحالي"

وأضاف: "أعتقد أننا قريبين الآن من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، هذا ما يجب أن نبرهن عليه خلال الجولات المتبقية من الدوري"

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يذكر أن آرسنال يحتل الآن المركز السادس، بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الرابع مانشستر يونايتد.