بفضل كأس الملك سلمان .. كريستيانو رونالدو يتحدث عن "شعوره الرائع" الذي يعيشه مع النصر

صاروخ ماديرا هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في كأس الملك سلمان

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اقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، خطوة جديدة من التتويج بأول لقب له بقميص العالمي، إذ صعد الليلة لنصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م.

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العالمي حقق الفوز الليلة أمام الرجاء المغربي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م.

صاروخ ماديرا سجل هدف المباراة الأول، ليواصل التهديف للمباراة الثالثة على التوالي بعد هدفيه في شباك الاتحاد المنستيري التونسي والزمالك المصري.

وبهذه المناسبة كتب رونالدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إلى نصف النهائي، شعور رائع أن استمر في تسجيل الأهداف ومساعدة فريقي للمضي قدمًا في البطولة".

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جدير بالذكر أن النصر يلتقي في نصف النهائي بالشرطة العراقي، في لقاء محدد له التاسع من أغسطس الجاري.

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