"بفضل تلك الشهادة .. انتهت القضية وخرج منها حمدالله كالشعرة من العجين"

القضية مازالت منظورة في الاتحاد السعودي

مازالت التطورات والمفاجآت مستمرة في قضية النصر ضد الاتحاد وإدارييه، حامد البلوي ومشعل السعيد، ومهاجمه عبد الرزاق حمدالله، ويبدو أن الأيام القادمة ستكون مثيرة للغاية.

الإعلامي سعود الصرامي أكد عبر تويتر أن القضية انتهت تمامًا وأن الهداف المغربي خرج منها كالشعرة من العجين، وذلك بفضل شهادة وصلت بالفعل إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

أين وصلت قضية التسريبات بين النصر والاتحاد؟

النصر كان قد تقدم بشكوى ضد الاتحاد ومديره التنفيذي حامد البلوي ومدير الكرة مشعل السعيد متهمًا إياهم بالتواصل مع حمدالله خلال سريان عقده معه لتحريضه على التمرد وفسخ عقده والانضمام للعميد، وقد دعم شكواه بتسجيل صوتي يجمع اللاعب مع إداريي النادي الجداوي.

النصر فسخ عقد حمدالله في نوفمبر الماضي وانضم بعدها اللاعب إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر، وبعد أسابيع من تألقه انفجرت قضية التسريبات ليبدأ منحنى أداء الهداف المغربي وفريقه بالانخفاض حتى خسرا صراع اللقب لصالح الهلال.

الاتحاد كان قد نفى صحة تلك التسجيلات في البداية، ومن ثم وبعد ثبوت صحتها رفض التعاون مع اللجنة بحجة أنها غير مختصة بالتحقيق في القضية لأنها ذات بُعد دولي ومنظورة في فيفا.

وقد عقدت اللجنة يوم الخميس الماضي جلسة استماع بحضور البلوي والسعيد لتقديم أقوالهم في القضية، لكن الثنائي أصر على عدم الرد لعدم اختصاص اللجنة في النظر بالقضية، وقد عادت اللجنة وخاطبت الاتحاد يوم أمس ومنحته مهلة حتى اليوم الإثنين لتقديم رده النهائي على ما اتهم به.

الاتحاد أرسل بالفعل ردًا قانونيًا على كل الاتهامات الموجهة له للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وقد قيل أنه يتضمن تفاصيل التفاهمات والاتفاقات بين الناديي حول انتقال حمدالله قبل نهاية عقده مع النصر، ومن المتوقع صدور القرارات المنتظرة خلال الأسبوع القادم.

ما هي الشهادة التي أخرجت حمدالله من القضية؟

الصرامي الذي شغل سابقًا منصب المتحدث الرسمي باسم النصر بدأ تغريداته عبر تويتر بالإشارة إلى أن شهادة الشخصية الاعتبارية أعادت قضية التسريبات ضد حمدالله والاتحاد إلى المربع الأول.

ومن ثم أضاف في تغريدة أخرى "شهادة الشخصية الاعتبارية وصلت للجهة ذات الاختصاص وتضمنت كافة تفاصيل المفاوضات من البداية للنهاية، التسجيلات صارت أمرًا هامشيًا فخرج الهداف العربي الكبير منها مثل الشعرة من العجين".

#هات_إذنك

شهادة "" الشخصية الإعتبارية "" وصلت للجهة ذات الإختصاص،

تضمنت كافة تفاصيل "" المفاوضات "

من البداية حتى النهاية،،

""" التسجيلات ""

صارت "" أمراً "" هامشياً ""

فخرج الهداف العربي الكبير منها ،،،،

مثل "" الشعرة من العجينة ""

الي "" طوفرية "" الفطاير

و الحافظ الله ،!!!؟ — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) July 26, 2022

وأوضح الصرامي أخيرًا حديثه بالقول "شهادة الشخصية الاعتبارية تضمنت سماح النادي المنتقل منه (النصر) بمفاوضات الهداف العربي الكبير للنادي المنتقل إليه (الاتحاد)".