بفضل تشافي .. برشلونة يعود للمفاوضات مع سيرجي روبيرتو

عقد نادي برشلونة الإسباني اجتماعًا جديدًا مع ممثلي سيرجي روبيرتو من أجل تجديد عقده في "كامب نو".

برشلونة يرغب في تجديد عقد سيرجي روبيرتو، رغم أنه لم يلعب كثيرًا في الموسم الحالي بسبب الإصابات.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن العرض الجديد الذي قدمه برشلونة لتجديد عقد سيرجي روبيرتو، يتناسب مع الواقع الاقتصادي الجديد في النادي.

ما هو دور تشافي؟

وتم تنشيط المفاوضات بين برشلونة وسيرجي روبيرتو، بعدما توقفت منذ ديسمبر الماضي، بفضل تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" الذي أكد علنًا في أكثر من مناسبة على رغبته في استمرار اللاعب.

وقال تشافي في ديسمبر الماضي عندما توقفت المفاوضات بين برشلونة واللاعب: "سيرجي روبيرتو لاعب أساسي، وهذا ما نقلته إلى النادي".

ما هي تفاصيل المفاوضات؟

المفاوضات بين برشلونة وممثلي سيرجي روبيرتو بدأت اليوم الأربعاء من الصفر.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل العرض الجديد، لكن كل شيء يشير إلى أن سيرجي روبيرتو سيكون عليه بذل جهد إذا أراد الاستمرار كلاعب في برشلونة.

ومن المقرر أن يلتقي سيرجي روبيرتو مع ممثليه ومستشاريه لتقييم وتحليل الظروف التي وضعها برشلونة على الطاولة لتمديد عقده في "كامب نو".

عقد سيرجي روبيرتو مع برشلونة ينتهي في 30 يونيو 2022، وفي ذلك الوقت وضع النادي الكتالوني شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 500 مليون يورو.

اقرأ أيضًا ..

غيرة ونفسية سيئة .. هل قام ماني بتبديل جسده مع صلاح بعد أمم أفريقيا؟

"التسريبات تتواصل".. بيكيه فضل السعودية على قطر وطلب العودة لمنتخب إسبانيا

باريس أم العودة للأرجنتين؟ ميسي يحسم مستقبله بشكل نهائي!