بفضل آشلي يونج.. مايك دين يقتحم تاريخ البريميرليج!

تعرض مانشستر يونايتد لموقف لا يحسد عليه بطرد لاعبه آشلي يونج ضد ولفرهامبتون، بإنذارين في الدقيقتين 52 و57.

جاء ذلك خلال تعادل الفريق بهدف لمثله، وسرعان ما تلقى الشياطين الحمر الهدف الثاني لتمر المباراة حتى الآن بتقدم الذئاب 2-1.

تلك البطاقة الحمراء حملت الرقم 100 في رصيد الحكم مايك دين، ليصبح أول حكم يصل إلى هذا الرقم.

Mike Dean becomes the 1st referee to show 100 red cards. The 1st player sent off by Dean in the #EPL was Nolberto Solano in Newcastle's 1-0 defeat at Ipswich Town on 14 April 2001.