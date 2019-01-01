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الدوري الإنجليزي الممتاز

بفضل آشلي يونج.. مايك دين يقتحم تاريخ البريميرليج!

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Getty Images
الحكم يشهر بطاقته الحمراء برقم قياسي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تعرض مانشستر يونايتد لموقف لا يحسد عليه بطرد لاعبه آشلي يونج ضد ولفرهامبتون، بإنذارين في الدقيقتين 52 و57.

 

جاء ذلك خلال تعادل الفريق بهدف لمثله، وسرعان ما تلقى الشياطين الحمر الهدف الثاني لتمر المباراة حتى الآن بتقدم الذئاب 2-1.

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تلك البطاقة الحمراء حملت الرقم 100 في رصيد الحكم مايك دين، ليصبح أول حكم يصل إلى هذا الرقم.

وكان دين قد أشهر بطاقته الحمراء الأولى في وجه نولبرتو سولانو، وتحديداً في خسارة نيوكاسل على يد إبسويتش تاون بهدف نظيف، في الرابع عشر من ابريل عام 2001.

يذكر أن المباراة تعقد موقف مانشستر يونايتد كثيراً في التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يسبقه توتنهام بفارق الأهداف وآرسنال بفارق نقطتين، بعد أن لعب يونايتد مباراة أكثر منهما.

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