بفضل آشلي يونج.. مايك دين يقتحم تاريخ البريميرليج!

الحكم يشهر بطاقته الحمراء برقم قياسي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعرض مانشستر يونايتد لموقف لا يحسد عليه بطرد لاعبه آشلي يونج ضد ولفرهامبتون، بإنذارين في الدقيقتين 52 و57.

جاء ذلك خلال تعادل الفريق بهدف لمثله، وسرعان ما تلقى الشياطين الحمر الهدف الثاني لتمر المباراة حتى الآن بتقدم الذئاب 2-1.

تلك البطاقة الحمراء حملت الرقم 100 في رصيد الحكم مايك دين، ليصبح أول حكم يصل إلى هذا الرقم.

Mike Dean becomes the 1st referee to show 100 red cards. The 1st player sent off by Dean in the #EPL was Nolberto Solano in Newcastle's 1-0 defeat at Ipswich Town on 14 April 2001. — Gracenote Live (@GracenoteLive) April 2, 2019

وكان دين قد أشهر بطاقته الحمراء الأولى في وجه نولبرتو سولانو، وتحديداً في خسارة نيوكاسل على يد إبسويتش تاون بهدف نظيف، في الرابع عشر من ابريل عام 2001.

يذكر أن المباراة تعقد موقف مانشستر يونايتد كثيراً في التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يسبقه توتنهام بفارق الأهداف وآرسنال بفارق نقطتين، بعد أن لعب يونايتد مباراة أكثر منهما.