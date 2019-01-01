بـ9 لاعبين.. "ريمونتادا" شباب الزمالك تضرب الأهلي برباعية

شباب الزمالك يفوز على الأهلي في بطولة مواليد 99

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق الزمالك فوزًا مثيرًا على نظيره الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل 4، ضمن منافسات بطولة الجمهورية ضمن الجولة الـ33 مواليد "99".

وتفوق الزمالك على الأهلي في اللقاء على الرغم من النقص العدد حيث تعرض لاعبين من صفوفه للطرد، وبطاقة حمراء أيضًا للاعب من صفوف الأحمر.

وتمكن الأهلي من التقدم على الزمالك بنتيجة 3 – 2 حتى الدقيقة 75 من اللقاء الذي أقيم على ملعب الأهلي بفرع مدينة نصر.

ولكن الزمالك تمكن من تحقيق ريمونتادا والفوز بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف، بـ9 لاعبين فقط.

وأحرز أهداف الزمالك كلًا من حسين فيصل وهاني رشيد ويوسف محمود وأسامة فيصل، بينما سجل ثلاثية الأهلي كلًا من صالح نصر وفهد جمعة وعبدالرحمن أشرف "مانو".

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ويقود الزمالك فنيًا كلًا من شريف خليل مديرًا فنيًا وأحمد غانم مساعدًا ومصطفى محمود مدرب مساعد، بينما يقود الأهلي مدحت طه إسماعيل.

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(📸: @ZSCOfficial) pic.twitter.com/JDZ4LuGoIH

— جول مصر (@goaleg) April 25, 2019