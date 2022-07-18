بغياب السعودية .. صراع رباعي على استضافة أمم آسيا 2023

ملف عربي وحيد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تلقيه أربعة ملفات من أجل استضافة أمم آسيا 2023، وذلك بعد فتح باب الترشح في مايو الماضي.

وكانت النسخة الأخيرة أُقيمت في 2019 بدولة الإمارات، وشهدت تتويج المنتخب القطري باللقب للمرة الأولى بتاريخه.

ما هي الملفات الأربعة المقدمة لتنظيم أمم آسيا القادمة؟

وأعلن الاتحاد الآسيوي عن تقدم أربع دول بملفات من أجل تنظيم المسابقة، وهي أستراليا، إندونسيا، كوريا الجنوبية، وقطر.

واعتذرت الصين في وقت سابق عن تنظيم البطولة بسبب الظروف الصحية وجائحة كورونا، وانتشرت تقارير عن ترشح السعودية لتنظيم المسابقة ومنافستها للملف القطري.

متى يعلن عن الملف الفائز بتنظيم البطولة؟

وقال الاتحاد الآسيوي في بيانه أن يجب تقديم كل المستندات المطلوبة قبل 31 أغسطس المقبل.

وسيتم الإعلان عن الملف الفائز والبلد المنظم الذي سيستضيف النسخة المقبلة في 17 أكتوبر المقبل.

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