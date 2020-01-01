بغلف يفتح النار على إدارة النصر ويطالب برحيلها

توابع خسارة النصر لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

فتح عبد العزيز أحمد بغلف، العضو الذهبي لنادي النصر، النيران على مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت، بعد خسارة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر خسر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

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بغلف نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء نصها كالآتي:

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"لست مِن من يحاول تضليلكم، لا ننخدع بمن يحاول إيهام الجمهور بأن سبب هزائم النصر التحكيم، إدارة منقسمة وصراعات داخلية ومصالح شخصية، خبرة إدارية ضعيفة، وإفلاس المدرب روي فيتوريا".

وتابع: "سكتنا كثيرًا لأجل الكيان، وحاولنا الإصلاح دون تجاوب، الآن أقول مالها إلا ابن الفهد، حرام ما يحدث في العالمي".

ويقصد بغلف بـ"ابن الفهد" بضرورة تدخل خالد بن فهد، لإنقاذ فريق نادي النصر، وتصحيح مسار الفريق خلال الفترة المقبلة، ليبدي غضبة من خسارة العالمي لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

لست ممن يحاول تظليلكم .. لا ننخدع بمن يحاول إيهام الجمهور بإن سبب هزائم النصر التحكيم.

إداره منقسمه .. صراعات داخليه .. مصالح شخصية .. خبره أداريه ضعيفه وإفلاس فيتوري .

سكتنا كثيراً لأجل الكيان وحاولنا الاصلاح دون تجاوب.. والآن اقول مالها إلا إبن الفهد.

حرام الي يحصل في العالمي . — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) November 28, 2020

نادي النصر شهد الفترة الماضية تخبطًا شديدًا، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث لم ينجح في تحقيق سوى انتصار واحد، في الجولات الخمس الأولى ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.