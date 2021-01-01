بغلف "الذهبي" يوجه رسالة للنصر .. ويوضح موقفه من الدعم مستقبلًا

أزمات عدة داخل نادي النصر

أعلن عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي للنصر، عن ابتعاده عن دعم الفريق خلال الفترة المقبلة بعد الأزمة التي حدثت مؤخرًا مع مسؤولي العالمي.

ووقعت أزمة مؤخرًا بسبب مكافآت قدمها بغلف خلال الفترة الأخيرة، وقد لا تكون وصلت لمستحقيها، وهو ما نشب بسببه خلافات عدة.

وقال بغلف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يعلم الجميع حبي للكيان وقفت معه بكل ما أستطيع، دون تطلع لمنصب أو خلافه .. دافعت عنه ودعمت وجاهدت في لم الصف لإسعاد نفسي والجميع".

وأضاف العضو الذهبي: "لست نادمًا بل فرحًا بما ما قدمت ما بدر مني فهم بطريقة لم أقصدها، أتمنى التوفيق للعالمي ورجالاته الأوفياء في إكمال المسيرة استودعكم الله ويارب نصرك".

النصر تلقى الكثير من الدعم خلال الفترة الماضية من بغلف، وكان حاضرًا في الأوقات الصعبة بداية الموسم الجاري من الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى النصر في الوقت الحالي للاستعداد جيدًا لما تبقى من الموسم، والمشاركة الآسيوية من أجل استعادة مستواه مرة أخرى خلال الفترة المقبلة قبل الموسم الجديد.