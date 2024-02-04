بعيدًا عن التمرد .. استدعاء الفرج والعقيدي والغنام للتحقيق معهم بتهمة جديدة!

الثلاثي يخضع للتحقيق بعدما ورط نفسه في تهمة جديدة

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بعيدًا عن تهمة التمرد ورفض الانضمام لمعسكر المنتخب السعودي، ورط الثلاثي، سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي، نفسه في تهمة جديدة مما جعل لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم تستدعيهم للتحقيق.

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وفيما كان الاعتقاد السائد في البداية أن استدعاء قائد الهلال ونجمي النصر بواسطة لجنة الانضباط كان للتحقيق معهم في الاتهامات التي وجهها لهم الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، أكد القانوني أحمد الأميرر - بحسب قراءته للمشهد وفقًا لخبراته القانونية وليس كمعلومة - أن ذلك ليس صحيحًا.

وأشار الأمير إلى أن لجنة الانضباط ليست مختصة بالتحقيق في تمرد اللاعبين على الانضمام للأخضر، موضحًا أن سبب استدعائهم يعود لتغريداتهم المنشورة على حساباتهم الرسمية في منصة إكس، واصفًا تهمتهم الجديدة بأنها "إساءة إعلامية وإثارة الرأي العام".

وأضاف عبر إكس "لائحة الانضباط غير مختصة بلاعبي المنتخب لدرجة معينة و تطبق بشكل عام على المنتسبين للاتحاد السعودي سواء كانوا لاعبين أو مسؤولين. المخالفة هي "إساءة إعلامية" وربما إثارة الرأي العام".

يُشار إلى أن مانشيني فاجأ الجميع قبل المباراة الأولى للمنتخب السعودي في كأس آسيا 2023 باتهام 6 لاعبين هم الثلاثي السابق بجانب محمد مران وخالد الغنام وعلي هزازي برفض التواجد في معسكر المنتخب إلا بضمان اللعب أساسيًا.

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