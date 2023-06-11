بعيدًا عن المباريات .. "جولة اليابان" تفرض شرطًا خاصًا بكريستيانو رونالدو على النصر

بخلاف المزايا التي سيحصل عليها النصر السعودي من وراء مشاركته في بطولة اليابان الدولية "جولة اليابان"، هناك شرط تم فرضه على الفريق طالما قبل المشاركة، خاص بقائده البرتغالي كريستيانو رونالدو.
العالمي سيواجه خلال جولة اليابان، فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلانو الإيطالي يومي 25 و28 من يوليو المقبل.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الشركة المنظمة للبطولة وفرت طائرة خاصة، لنقل بعثة العالمي من مدينة لشبونة البرتغالية - حيث معسكر إعداد النصر للموسم الجديد – إلى مدينة أوساكا اليابانية في 21 من يوليو المقبل، على أن تتكفل الشركة بطائرة أخرى، تنقل اللاعبين من أوساكا لمدينة الطائف السعودية في 28 من الشهر ذاته.
أما عن مكافآت البطولة، فتم الاتفاق على حصول النصر على ستة ملايين يورو، بواقع ثلاثة ملايين عن كل مباراة يخوضها.
وفيما يتعلق بشروط البطولة، فقد اشترطت الشركة الراعية إجراء بعض اللقاءات القصيرة مع عدد من نجوم النصر، يأتي على رأسهم قائد الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
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