بعيدًا عن كوتينيو - برشلونة يخطط لحصد 50 مليون يورو من بيع هذا الثنائي

هل يحصل برشلونة على مكسب مادي كبير من بيع لاعبيه؟

يخطط نادي برشلونة الإسباني للحصول على 50 مليون يورو من خلال بيع الثنائي رافينيا ومالكوم خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

برشلونة حصل على أكثر من 100 مليون يورو من بيع اللاعبين خلال الصيف الجاري أبرزهم دينيس سواريز وأندريه جوميز وياسبر سيليسين.

وكان النادي الكتالوني قد حدد مبلغ 30 مليون يورو للموافقة على بيع البرازيلي إلا أنّ كثرة الإصابات التي يتعرض لها مؤخرًا جعلته يقبل برحيل اللاعب مقابل 15 مليون يورو فقط.

ويرغب نادي فالنسيا في الحصول على خدمات صاحب الـ 26 عامًا خلال الصيف الجاري.

وقد يتخلى البلوجرانا عن مالكوم خلال الصيف الجاري مقابل 40 مليون ىورو في ظل اهتمام أندية إنتر وورما بضمه.

جدير بالذكر أنّ فيليبي كوتينيو قد يغادر خلال الصيف الجاري حال تلقى برشلونة عرضًا مقابل 100 مليون يورو.