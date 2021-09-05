بعنوان "جارديم يتحدى الجميع" .. الهلال يُعلن قائمته لدوري أبطال آسيا

الهلال يستعد لمواجهة الاستقلال الإيراني

أعلن الهلال السعودي رسميًا قائمته للمراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا وتحديدًا مباراة دور الـ16 أمام الاستقلال الإيراني، وقد شهدت استبعاد الجناح البيروفي أندريه كاريلو كما كان متوقعًا.

لوائح الاتحاد الآسيوي تمنح الحق لكل نادٍ بقيد 4 لاعبين أجانب بينهم واحد آسيوي في قائمته لدوري أبطال آسيا، ولذا تُجبر أندية الدوري السعودي على التضحية بثلاثة لاعبين أجانب وعدم قيدهم قاريًا رغم تواجدهم في القائمة المحلية لسماح الاتحاد السعودي للأندية بتسجيل 7 لاعبين أجانب.

الهلال أجبر على استبعاد كاريلو ولاعب الوسط جوستافو كويلار لتواجدهما مع منتخبي بيرو وكولومبيا لخوض مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022، حيث سيلعب الأول ضد البرازيل والثاني أمام تشيلي يوم 10 سبتمبر الجاري قبل 3 أيام من المباراة الآسيوية.

الجهاز الفني للهلال بقيادة ليوناردو جارديم اختار التضحية بالجناح لوسيانو فييتو لحساب قيد المهاجمين موسى ماريجا وبافيتمبي جوميس، وقد ضم معهما المدافع جانج هيون سو وصانع الألعاب ماتيوس بيريرا.

جارديم رفع بذلك راية التحدي أمام جميع منتقدي لعبه بالمهاجمين ماريجا وجوميس معًا في الهجوم خلال مباريات الدوري السعودي الثلاثة التي لعبت وشهدت تقديم الفريق لأداء ضعيف على الصعيد الهجومي.

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جل النقاد الرياضيين والجمهور الأزرق طالبوا جارديم بمراجعة قراره اللعب بالمهاجمين معًا لوضوح تأثير ذلك السلبي على الهجوم، لكن فيما يبدو أن المدرب البرتغالي متمسك بخياره ولذا ضم المهاجمين معًا للقائمة القارية على حساب تواجد فييتو القادر على تعويض كاريلو في الجناح الأيمن.

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