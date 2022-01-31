بعقد قصير الأجل .. إريكسن يعود بعد تعافيه من الأزمة القلبية

عاد الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي عانى من سكتة قلبية خلال منافسات بطولة أوروبا 2020، إلى كرة القدم من بوابة نادي برينتفورد الإنجليزي، بعقد قصير الأجل حتى نهاية موسم 2021-22.

إريكسن خلع قلوب الجميع خلال بطولة أمم أوروبا، بعد أن سقط فجأة خلال مباراة الدنمارك أمام آيسلندا، ليتم بعدها تزويده بجهاز لتنظيم ضربات القلب، وظل بعيدًا عن المنافسات منذ ذلك الحين.

لوائح كرة القدم في إيطاليا منعت إريكسن من مواصلة الارتباط بنادي إنتر، ليتم فسخ عقده مع "النيراتزوري"، لكن نجم توتنهام السابق كان مصممًا على استعادة مسيرته في الدوري الإنجليزي.

ماذا حدث؟

نجح برينتفورد في إتمام التعاقد مع إريكسن، الذي يتدرب بجدية واضحة منذ فترة من أجل العودة إلى الملاعب.

وقال توماس فرانك مدرب برينتفورد، الذي عمل مع إريكسن في نظام الشباب الوطني في الدنماركي عن الصفقة: "أتطلع إلى العمل مع كريستيان مرة أخرى، لقد مر وقت طويل منذ أن دربته آخر مرة، وحدث الكثير منذ ذلك الحين".

وأضاف: "كان إريكسن حينها يبلغ من العمر 16 عامًا في ذلك الوقت، وأصبح أحد أفضل لاعبي الوسط الذي ظهروا في الدوري الإنجليزي، كما فاز بالألقاب في جميع أنحاء أوروبا، وأصبح نجم منتخب الدنمارك".

وأكمل: "لقد انتهزنا فرصة لا تصدق لجلب لاعب من الطراز العالمي إلى برينتفورد، لم يتدرب مع فريق منذ سبعة أشهر، لكنه قام بالكثير من العمل بمفرده، إنه لائق لكننا سنحتاج إلى جعله أكثر لياقة وأنا أتطلع إلى رؤيته يعمل مع اللاعبين والطاقم للعودة إلى أعلى مستوياته".

وتابع: "في أفضل حالاته، فإن إريكسن قادر على تحديد مسار المباريات، يمكنه أن يجد التمريرات بشكل صحيح، ويشكل تمريرًا على المرمى، لديه أيضًا قدرة هائلة في الضربات الثابتة، سواء من الركنيات أو الركلات الحرة، إنه لاعب يمكنك منحه الكرة ليجد حلًا لأي مشكلة".

واختتم مدرب برينتفورد: "كريستيان سيجلب أيضًا خبرة كرة القدم عالية المستوى إلى النادي، أتوقع أن يكون له تأثير في غرفة الملابس وفي التدريبات".

كيف عمل إريكسن من أجل العودة؟

بعد أن علم أنه سيمنع من الالتحاق بصفوف إنتر مرة أخرى بسبب اللوائح، أمضى إريكسن وقتًا في اثنين من الأندية السابقة التي لعب لها في محاولة لاكتساب لياقة بدنية كاملة للمباريات.

وسيكون على إريكسن محاولة مساعدة برينتفورد في الهرب من صراع الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث يبتعد بفارق ثماني نقاط عن مناطق الخطر.

ومن غير المرجح أن يظهر إريكسن خلال مباراتي برينتفورد المقبلتين، أمام إيفرتون في الدور الرابع من كأس إنجلترا، ثم الرحلة إلى مانشستر سيتي.

ويأتي ذلك من أجل الامتثال للقواعد المتعلقة بالدخول إلى المملكة المتحدة وسط جائحة كورونا، رغم تلقيه اللقاح.

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