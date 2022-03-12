"بعض اللاعبين تحدثوا معي واشتكوا من أفكار رينارد"

السعودية خرجت من دور المجموعات من كأس العالم

وجه الإعلامي منار شاهين انتقادات لاذعة للفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، متهمًا إياه بالمسؤولية عن الخروج من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

الأخضر افتتح مشواره في المونديال بالفوز على الأرجنتين ثم سقط أمام بولندا لكن مع تقديم عرض قوي، ورغم أنه كان بحاجة للفوز لضمان التأهل مباشرة إلى دور الـ16 أو على الأقل التعادل وانتظار هدايا مواجهة بولندا والأرجنتين إلا أنه خسر أمام المكسيك في الجولة الختامية وقدم أداءً محبطًا للغاية.

شاهين كشف خلال تصريحاته في مساحة قناة 24 الرياضية السعودية عن شكوى اللاعبين من أفكار المدرب خلال مواجهة المكسيك، إذ قال "رينارد منذ بداية المباريات الودية حتى مواجهة المكسيك أظهر الكثير من التغييرات في الأفكار والتشكيل".

تابع "بعض اللاعبين بعد مباراة المكسيك تحدثوا معي وقالوا "نحن لا نعلم ماذا نلعب في المباراة، لا نعرف ما الذي يريده المدرب أو ما المطلوب مني في الملعب"".

يُشار إلى أن مصدر رسمي في الاتحاد السعودي لكرة القدم أكد بقاء رينارد في منصبه حتى نهاية عقده عام 2027.