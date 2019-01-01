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بعد 8 شهور - جيريرو يخوض أول مباراة بقميص إنترناسيونال

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Divulgação
البيروفي سيخوض أول مباراة له منذ انتقاله في أغسطس 2018
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

سيخوض المهاجم البيروفي باولو جيريرو، اللقاء الأول له بقميص إنترناسيونال البرازيلي لأول مرة منذ انضمامه للفريق في أغسطس 2018.

ولم يخض المهاجم المخضرم البالغ 35 عاماً، أي مباراة بقميص فريقه الجديد والذي أنضم له قادماً من فلامنجو.

ويأتي هذا على خليفة إيقافه بسبب تعاطي المنشطات مع منتخب بلاده.

ورغم استئناف اللاعب وقبول استئنافه ومشاركته في كأس العالم الأخيرة مع منتخب بلاده، إلا أن تم إيقافه مجددًا، ليعود بعد 8 أشهر للمشاركة من جديد.

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ليخوض مهاجم بايرن ميونيخ وهامبورج السابق، أول مباراة له أمام كاكسياس في إياب نصف نهائي بطولة كامبيانتو جاوتشو البرازيلية.

وارتدى جيريرو القميص رقم 9، وسيكون قادر على المشاركة، بعد ذلك في بداية الموسم الجديد من الدوري البرازيلي ومنافسات الفريق في كوبا ليبرتادوريس المقبلة.

ويأمل الفريق الذي سبق له المشاركة في كأس العالم للأندية مرتين وتوج بلقبها مرة وحيدة، في الوصول للنهائي بعد الفوز ذهاباً بنتيجة 2-1.

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