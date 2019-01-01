بعد 8 شهور - جيريرو يخوض أول مباراة بقميص إنترناسيونال

البيروفي سيخوض أول مباراة له منذ انتقاله في أغسطس 2018

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

سيخوض المهاجم البيروفي باولو جيريرو، اللقاء الأول له بقميص إنترناسيونال البرازيلي لأول مرة منذ انضمامه للفريق في أغسطس 2018.

ولم يخض المهاجم المخضرم البالغ 35 عاماً، أي مباراة بقميص فريقه الجديد والذي أنضم له قادماً من فلامنجو.

ويأتي هذا على خليفة إيقافه بسبب تعاطي المنشطات مع منتخب بلاده.

ورغم استئناف اللاعب وقبول استئنافه ومشاركته في كأس العالم الأخيرة مع منتخب بلاده، إلا أن تم إيقافه مجددًا، ليعود بعد 8 أشهر للمشاركة من جديد.

ليخوض مهاجم بايرن ميونيخ وهامبورج السابق، أول مباراة له أمام كاكسياس في إياب نصف نهائي بطولة كامبيانتو جاوتشو البرازيلية.

INTER ESCALADO! Colorado confirmado para a semifinal do Gauchão. #VamoInter pic.twitter.com/9RsGBIneT2 — S. C. Internacional (@SCInternacional) April 6, 2019

وارتدى جيريرو القميص رقم 9، وسيكون قادر على المشاركة، بعد ذلك في بداية الموسم الجديد من الدوري البرازيلي ومنافسات الفريق في كوبا ليبرتادوريس المقبلة.

ويأمل الفريق الذي سبق له المشاركة في كأس العالم للأندية مرتين وتوج بلقبها مرة وحيدة، في الوصول للنهائي بعد الفوز ذهاباً بنتيجة 2-1.