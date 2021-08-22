بعد 75 مباراة دون راحة .. أخيرًا بيدري يلتقط أنفاسه!

لاعب برشلونة يبدأ إجازته المتأخرة بعد حوالي 13 شهرًا من المنافسات المتتالية

بدأ اللاعب الإسباني الشاب بيدري جونزاليس نجم وسط ملعب برشلونة إجازته التي بحث عنها طويلًا خلال الموسم الماضي وبداية الحالي.

جاء هذا عقب ساعات قليلة من مباراة برشلونة أمام نظيره أتلتيك بيلباو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب الأخير.

وكان برشلونة قد تعادل بهدف لمثله أمام بيلباو، بعد أن تأخر في بداية الشوط الثاني، وتعادل ممفيس ديباي في الدقيقة الـ 75 من عمر اللقاء.

لماذا يعاني بيدري من الإرهاق؟!

وعانى بدري من حالة إرهاق واضحة خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن وجد نفسه يلعب موسمين متتاليين دون راحة.

ووصل المنتخب الإسباني لنصف نهائي كأس الأمم الأوروبية، كما وصل المنتخب الأولمبي إلى نهائي الأولمبياد في وجود بيدري.

كم عدد المباريات التي لعبها بيدري بشكل متتالي دون راحة؟

ولعب بيدري 75 مباراة متتالية ما بين برشلونة ومنتخب إسبانيا والمنتخب الأولمبي، حيث وجد نفسه يلعب كافة لقاءات كأس الأمم الأوروبية.

وعند عودته لبرشلونة وجد بيدري نفسه أساسيًا من جديد في تشكيل رونالد كومان خلال مواجهتي ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو.

جدير بالذكر أن اللاعب سيغيب عن لقاء برشلونة المقبل أمام خيتافي الدوري الإسباني، كما سيغيب عن معسكر منتخب بلاده في التوقف الدولي المقبل.

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