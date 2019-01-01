بعد 655 يومًا من الانتظار .. برشلونة يكافئ مجنون جريزمان

مكافأة فورية

جنى مشجع برشلوني ثمار صبره، على استمراره في رفع صورة للمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان عبر منصته على "تويتر"، بشكل يومي، منذ عام 2017 وحتى وقت توقيع الأنيق على عقد ارتباطه بالعملاق الكاتلوني.

ودخل المشجع صاحب الصفحة "fer" في تحدي مع نفسه ومع الجميع، بالتعهد بنشر صورة لصاحب الـ28 عامًا منذ الـ25 من سبتمبر 2017 وحتى يوم توقيع العقد، ليفوز في النهاية بالتحدي الذي عنونه منذ اليوم الأول "كل يوم صورة لجريزمان إلى أن يأتي إلى برشلونة".

ومع أعلن برشلونة إتمام الصفقة بشكل رسمي مقابل تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد الفرنسي مع ناديه السابق أتليتكو مدريد، نال المشجع مكافأة صبره، باحتفاء حساب برشلونة الرسمي بحسابه الشخصي في واحدة من التغريدات الخاسة بتغطية أحدث صفقات بطل الليجا في آخر عامين.

وتفاعل أكثر من 3.000 متابع مع التغريدة في وقت قياسي، بخلاف تعليقات الإشادة بصبره وعزيمته على مواصلة عادته اليومية على مدار 655 يومًا، ما ساعده وما زال يساعده على انفجار حسابه من استقبال الإضافات الجديدة.