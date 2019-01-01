بعد 50 مباراة .. بيبي ينهي صمود فان دايك مع المراوغات

الدولي الإيفواري يفعل مع فان دايك ما عجز على تحقيقه نجوم البريميرليج على مدار 50 مباراة

وضع الوافد الجديد على آرسنال نيكولاس بيبي، حدًا لمسلسل صمود مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك مع المراوغات، وحدث ذلك في قمة الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز، المقامة حاليًا على أرضية ملعب "أنفيلد روود".

وتقول لغة الأرقام، إن قائد الطواحين البرتقالية، لم يتعرض للمراوغة على مستوى البريميرليج منذ أكثر من عام، وتحديدًا منذ مباراة الريدز ضد نيوكاسل يونايتد في الموسم قبل الماضي، حين راوغه ميكيل ميرينو.

لكن هذا الأرقام، ذهب أدراج الرياح في أول مواجهة مباشرة بينه وبين الدولي الإيفواري، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ المدفعجية، أول من يتمكن من مراوغة أفضل مدافع في العالم ومنافس كريستيانو رونالدو وميسي، بعد 50 مباراة في الدوري الأكثر تنافسية في العالم.

عودة الدوري الإيطالي 🔙

عودة يوفنتوس أيضًا⚽

لقد عاد كريستيانو رونالدو🌟



اشتقنا ❤️🖤 pic.twitter.com/5Vp2AqGp0r — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 24, 2019

وبعيدًا عن البريميرليج، سبق للبرازيلي جابرييل جيسوس أن فعل نفس الأمر في فان دايك، لكن في مباراة الدرع الخيرية التي خسرها الريدز أمام مانشستر سيتي بركلات الجزاء، وكانت أول مراوغة للمدافع الصلد في 65 مباراة في مختلف المسابقات.