بعد 5 سنوات .. كروس يكشف سبب تعثر انتقاله لمانشستر يونايتد

النجم الألماني يكشف الحقيقة للمرة الأولى

كشف النجم الألماني توني كروس للمرة الأولى عن سبب انهيار صفقة انتقاله من بايرن ميونخ إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية 2014.

واعترف صاحب الـ29 عامًا، بأنه كان قاب قوسين أو أدنى من وضع القلم على عقد ارتباطه بالشياطين الحمر، لافتًا أنه اتفق مع المدير التنفيذي إد وودوارد بشكل شفهي قبل نهاية موسم 2013-2014، إلا أن إقالة المدرب الاسكتلندي دافيد مويس في الأسابيع الأخيرة، تسببت في توقف المفاوضات.

وفي هذا الصدد قال النجم المدريدي لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية "كنت أعرف من قبل أن مانشستر يونايتد يريد التعاقد معي، ومويس أكد لي ذلك. وتحدثنا معًا عن مشروعه مع مانشستر يونايتد، وكنت مقتنعًا بخطته، وبالفعل اتفقنا على كل شيء".

وأضاف "أتذكر كذلك أننا اتفقنا شفهيًا، لكني لست من النوع الذي يقلق أو ينزعج من الحالات الطارئة. نعم كنت قريبًا جدًا من التوقيع، لدرجة أنني ذهبت إلى مانشستر يونايتد، لكن الأمور لم تتم كما كان مُخططًا لها".

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وبعد التوقف المفاجئ في المفاوضات، لم يتردد لحظة في قبول عرض ريال مدريد، الذي يدافع عن ألوانه منذ صيف 2014 وحتى هذه اللحظة، وخلال تلك الفترة، خاض أكثر من 230 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل كذلك 13 هدفًا، والأهم كان جزءًا من التشكيلة التي سيطرت على لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية في آخر 4 مواسم.