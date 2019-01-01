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الدوري الإنجليزي الممتاز

بعد 16 مباراة - سولشار يتلقى أول خسارة محلية مع مانشستر يونايتد

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Getty Images
أرقام قياسية سلبية لمانشستر يونايتد بعد الهزيمة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تلقى أوليه سولشار، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أول هزيمة له على المستوى المحلي أمام أرسنال بعد 16 مباراة قاد فيها الشياطين الحمر.

أرسنال انتصر بثنائية نظيفة من توقيع تشاكا وأوباميانج ليخطف المركز الرابع.

وتعد هذه أول هزيمة لسولشار محليًا مع مانشستر يونايتد منذ أن تولى المهمة في ديسمبر الماضي، إذ حقق 13 انتصارًا وتعادلين في 15 مباراة سابقة.

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وكان سولشار قد خسر أمام باريس سان جيرمان في "أولد ترافورد" بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصبح أرسنال أول فريق في جميع البطولات يتمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة على أرضه أمام مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري.

ماسون جرينوود هو ثاني أصغر لاعب يشارك مع الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي بعمر 17 عامًا و160 يومًا، إذ يُعد أنخيل جوميز الأصغر حينما شارك في مايو 2017.

المدفعجية حصدوا 12 نقطة في 10 مباريات ضد الستة الكبار في البريميرليج خلال الموسم الجاري وهو ما يعادل ضعف ما حققه خلال الموسم الماضي.

 بهذه النتيجة يصل أرسنال إلى المركز الرابع برصيد 60 نقطة ويبقى مانشستر يونايتد خامسًا برصيد 58 نقطة.

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