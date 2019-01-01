بعد 13 عامًا - الفيصلي يعلن رحيل عمر عبد العزيز

قائد العنابي يرحل عنه بعد انتهاء عقده

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الفيصلي السعودي رسميًا اليوم الأربعاء، رحيل عمر عبد العزيز؛ لاعب وسط الفريق، بعد نهاية عقده دون تجديد.

صاحب الـ35 عامًا انتهى عقده مع العنابي بنهاية الموسم المنقضي إلا أن النادي لم يفاوضه للتجديد مكتفيًا بما قدمه خلال 13 عامًا لاعبًا في صفوفه.

إنترناسيونال البرازيلي: الهلال قدم عرضين لإدينيلسون والاستغناء عنه مرفوض

وكتب الفيصلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إدارة النادي تتقدم بجزيل الشكر والتقدير للاعب عمر عبد العزيز على الفترة التي أمضاها مع الفريق الأول لكرة القدم، متمنين له مزيد من التوفيق والنجاح".

إدارة النادي تتقدم بجزيل الشكر والتقدير للاعب عمر عبدالعزيز على الفترة التي امضاها مع الفريق الاول لكرة القدم متمنين له مزيد من التوفيق والنجاح .#الفيصلي pic.twitter.com/TSWtaiZlJ4 — نادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) June 26, 2019

عبد العزيز بدأ مسيرته مع العنابي ناشئًا منذ عام 2005، ولم ينتقل إلى أي نادٍ آخر منذ ذلك التاريخ.

وشارك لاعب الوسط الموسم الماضي في 12 مباراة فقط بالدوري المحلي، ولم يسجل أية أهداف.

وبشكل عام، خاض عبد العزيز بقميص الفيصلي 174 مباراة، سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع سبعة آخرين.