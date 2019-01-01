بعد 12 شهرًا .. مانشستر سيتي يُعيد مدافعه الموهوب من آيندهوفن

عاد ليتناوب مركز الظهير الأيسر مع زينتشينكو وميندي

أعلن مانشستر سيتي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، عودة الظهير الأيسر الإسباني الشاب أنجيلينو مرة أخرى، وذلك بعد 12 شهرًا من عملية بيعه بصفة نهائية لوصيف الدولي الهولندي آيندهوفن.

وانضم صاحب الـ22 عامًا إلى النادي السماوي عام 2012، لكن بعد 5 سنوات، اضطر لمغادرة النادي بحثًا عن دقائق أكثر في مكان آخر، وهو ما وجده في عرض ممثل الإيرديفيسي.

وتُفيد التقارير بأن صفقة إعادة المدافع الأيسر الإسباني ستكلف بطل البريميرليج في آخر عامين قرابة الـ11 مليون جنيه إسترليني، في حين تقول المصادر المقربة من السيتي، إن الصفقة لن تزيد عن 6 مليون بنفس العملة، رغم أنه انتقل للنادي الهولندي مقابل 5 مليون بالعملة الأوروبية.

وفي تعليقه الأول بعد الانتهاء من كافة إجراءات الصفقة، قال اللاعب "أنا سعيد بانضمامي إلى السيتي، إنه فريق يلعب كرة قدم رائعة تحت قيادة بيب جوارديولا، وكنت أحرص دومًا على مشاهدة الفريق وأنا في هولندا، لقد قدم السيتي مستوى لا يُصدق في آخر موسمين، وأنا متحمس لعودتي مرة أخرى لأساهم في مزيد من النجاحات للنادي".

ربما هذا المقطع قد يفسر المبلغ الذي دُفع في الجوهرة البرتغالية 💎🇵🇹



جواو فيليكس هو أصغر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ الدوري الأوروبي ⚽️😯pic.twitter.com/k881UtFrEi — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

وانتقل أنجيلينو إلى مانشستر سيتي في شتاء 2012 قادمًا من ديبورتيفو لا كرونيا، بعدها خاض أكثر من تجربة إعارة خارج النادي، من أندية نيويورك، جيرونا، مايوركا وبريدا، قبل أن يتم بيعه لآيندهوفن الصيف الماضي ويعود مرة أخرى اليوم.