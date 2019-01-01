بعد 100 مباراة.. زيدان يحقق ثالث أفضل سجل في تاريخ ريال مدريد

بعد جوزيه مورينيو ومونوز.. زيدان يحقق ثالث أعلى سجل انتصارات في تاريخ ريال مدريد بعد مرور 100 مباراة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ثالث أعلى سجل انتصارات خلال الـ 100 مباراة الأولى في تاريخ مدربي ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد فاز على إيبار بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء اليوم السبت ليستعيد توازنه بعد هزيمة فالنسيا الأخيرة.

ولعب زيدان المباراة رقم 100 له كمدرب للفريق الملكي أمام إيبار، سواء فيما يخص الولاية الأولى أو الولاية الثانية التي بدأت منتصف الشهر الماضي.

ووصل زيدان إلى الفوز رقم 71 له مقابل 18 مباراة انتهت بالتعادل و 11 خسارة، وحققًا ثالث أفضل سجل انتصارات في تاريخ ريال مدريد خلال المباريات الـ 100 الأولى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

ويحتل جوزيه مورينيو الصدارة من حيث أفضل سجل في أول 100 مباراة، حيث حقق 76 انتصارًا مقابل 13 تعادلًا و 11 خسارة أيضًا.

بينما حقق مونوز المركز الثاني بـ 72 انتصارًا و 13 تعادلًا مقابل 15 خسارة، أي أكثر من عدد خسارات مورينيو وزيدان.

ويأتي بنهاكر وبولوني في المركزين الرابع والخامس خلف زين الدين زيدان، حيث يكمل كلاهما عقد الـ 5 مدربين الأوائل من حيث سجل الانتصارات في أول 100 مباراة.

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يذكر أن ريال مدريد كان قد فاز في 3 مباريات من أصل مبارياته الأربعة الأخيرة والتي لعبها تحت إمرة المدرب الجديد العائد زين الدين زيدان.