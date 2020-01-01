بعد يوسف العربي .. إصابة جديدة بكورونا بصفوف منتخب المغرب

حارس إشبيلية يتعرض للإصابة بفيروس كورونا.

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، عن إصابة المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما أجرى الاختبار الثاني بعد قدومه من بلاده.

وشارك بونو مع منتخب بلاده المغرب، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون، أمام منتخب إفريقيا الوسطى.

وأشار نادي إشبيلية إلى أن ياسين بونو لن يلحق بمواجهة الفريق القادمة أمام سلتا فيجو ضمن منافسات الدوري الإسباني، بعدما أكدت نتائج المسحة الطبية إصابته بفيروس كورونا.

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بونو هو اللاعب الثاني بصفوف المنتخب المغربي الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا، بعد يوسف العربي مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني.

ولم يشارك بونو في أي تدريب منذ أن أجرى التحليل الذي أكد إصابته بفيروس كورونا، حيث لم تظهر علي أي أعراض، ويتدرب منفردًا في انتظار أن يتمكن من العودة مع زملائه بالتدريبات الجماعية، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.

ويعاني إشبيلية من غياب الحارس الآخر بالفريق وهو توماس فاسيليك، الذي شارك مع منتخب التشيك، وتم استبداله بين شوطي المباراة الأخيرة، بعدما شعر بدوار.