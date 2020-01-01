بعد ويليان .. برشلونة يستفسر عن مهاجم ريال بيتيس

والمقابل لن يقل عن 40 مليون يورو

كشفت المصادر المقربة من برشلونة، عن آخر مستجدات الصفقة المنتظرة لتعويض الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي، بعد تأكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم بداعي الإصابة.

من جانبها، أكدت صحيفة "موندو ديبورتفو"، أن الإدارة بالكاد انتهت من تقييم الخيارات المتاحة، قبل التقدم بطلب رسمي للتوقيع مع بديل الشاب الفرنسي، بعد انتكاسته الأخيرة على مستوى أوتار الركبة.

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من الصعوبات التي تواجه النادي للتعاقد مع مهاجم في الوقت الراهن، إلا أن المحاولات ما زالت مستمرة لمساعدة المدرب كيكي سيتين، للخروج على أزمة غياب ديمبيلي ومعه كذلك المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

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وبحسب نفس المصدر، فإن مهاجم سوسييداد خوسيه ويليان ما زال ينتظر تحرك البرسا، مع التنويه بأن إدارة البلو جرانا لم تتخذ أي خطوة رسمية أو جادة مع النادي الباسكي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم البرازيلي الذي رفض الذهاب إلى توتنهام في الميركاتو الشتوي، يعتبر الهدف الرئيسي لبرشلونة، فيما دخل مهاجم ريال بيتيس لورين مورن على الخط، ليصبح الخيار الثاني في قائمة المهاجمين المتاحين.

وعلمت "موندو" من مصادرها أن برشلونة استفسر بالفعل عن مهاجم الفريق الأندلسي، لكن وضعه لا يختلف كثيرًا عن ويليان، في إشارة واضحة إلى أن إدارة جوسيب ماريا بارتوميو لم تدخل في مفاوضات رسمية مع بيتيس.

وفي الختام، أكد التقرير أن تكاليف التعاقد مع لورين قد تصل لنحو 40 لـ60 مليون يورو، وذلك بموجب الشرط الجزائي في عقده الممتد مع ناديه حتى منتصف 2022.