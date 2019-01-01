بعد وداع دوري الأبطال - الخطيب يجدد الثقة بلاسارتي

الأهلي خرج من البطولة المستعصية عليه منذ عام 2013

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، الإبقاء على الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للفريق، رغم الخروج المخزي من دوري أبطال أفريقيا، على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

المارد الأحمر حقق الفوز أمام الأولاد بهدف وحيد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. (طالع تقرير المباراة)

ولم يسعف الفوز الشياطين الحمر، حيث كانوا بحاجة لإحراز ستة أهداف، بعدما خسروا لقاء الذهاب بخماسية نظيفة، ليودعوا البطولة القارية.

ووفقًا لبوابة "العين الرياضية" فإن مصدر مسؤول بمجلس إدارة القلعة الحمراء أكد أن الخطيب أخطر لاسارتي بتجديد الثقة به وبجهازه بالكامل.

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وأوضح المصدر للبوابة قائلًا: "رئيس الأهلي أخبر المدرب أن لقب الدوري المحلي هو الهدف حاليًا الذي لا بد أن يسعى لتحقيقه في الموسم الحالي".

المارد الأحمر يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز والزمالك، صاحبي المركز الثاني والثالث بنفس الرصيد من النقاط.