بعد واقعة نهائي كأس الملك .. "هل كنو هلالي أم نصراوي؟"

محمد كنو؛ اللاعب الذي أثار الكثير من الجدل الفترة الماضية

أبدى الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية استغرابه من ما حدث من جانب محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال، خلال مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفيحاء.

الهلال يخسر كأس الملك أمام الفيحاء

لعب الهلال مباراة نهائي كأس خادم الحرمين يوم الخميس الماضي، وذلك على ملعب الجوهرة المشعة، بحضور سمو الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد السعودي.

الهلال خسر كأس الملك أمام الفيحاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك بركلات الترجيح.

ولكن عاد الزعيم وصالح جماهيره، بتحقيق الفوز على الاتحاد في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما يوم الإثنين الماضي.

هل محمد كنو هلالي أم نصراوي؟

أبو هداية كتب تغريدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يعبر فيها عن استغرابه من تواجد محمد كنو داخل الملعب رفقة فريق الهلال.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "سؤالي للجنة الانضباط، هل استفاد الهلال من نظام التدابير الوقتية حتى يُسمح لكنّو دخول الملاعب مع الفريق، إن لم يستفد لماذا لم تطاله العقوبات؟".

واختتم أبو هداية تغريدته بسؤال مثير للجدل، حيث قال: "السؤال الأهم للجنة الاحتراف، هل اللاعب كنو الذي وقع عقدين هلالي أم نصراوي؟".

🔴 سؤالي للجنة الإنضباط :

هل إستفاد الهلال من نظام التدابير الوقتية حتى يُسمح لكنّو دخول الملاعب مع الفريق .. إن لم يستفد فلماذا لم تطاله العقوبات❓

💠السؤال الأهم للجنة الإحتراف :

⛔ هل اللاعب كنّو الذي وقّع عقدين هلالي أم نصراوي ‼️ pic.twitter.com/iJOCAGK56f — محمد أبوهداية🇸🇦 (@mabuhedaih) May 26, 2022

اقرأ أيضًا ..

"الهلال يستحق ما حدث مع النصر والاتحاد، وعاقبوا كنو كما عاقبتم نور"

قرار صادم .. مركز التحكيم يرد على طلب الهلال بشأن كنو

"اكتملت ليلة "خلط" الهلال في نهائي الكأس، بضاعتهم رُدت إليهم"