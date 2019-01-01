بعد هدية أوجسبورج .. هل سيتغلب بايرن ميونخ على دابته السوداء؟

أعطى فريق أوجسبورج قبلة الحياة لبايرن ميونخ، بعد نجاحه في عرقلة المتصدر بوروسيا دورتموند، بالفوز عليه بنتيجة هدفين لهدف، في جمعة افتتاح مباريات الجولة الـ24 للدوري الألماني.

وبالنسبة لحامل اللقب في آخر 6 سنوات، فلن يكون في نزهة هذا الأسبوع، حيث يستعد مساء السبت لزيارة واحد من الملاعب غير المُفضلة للجماهير البافارية، وهو ملعب "بوروسيا بارك"، لمقارعة صاحب الأرض بوروسيا مونشنجلادباخ، في مباراة لا تَقبل القسمة على اثنين للفريقين، وكذا تُدرج تحت مُسمى مباراة ثأرية لكتيبة المدرب نيكو كوفاتش.

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ولم ينس المدرب الكرواتي أن مُضيفه في موقعة اليوم، هو من ذبحه بالثلاثة في مباراة الدور الأول، تحديدًا موقعة الجولة السابعة التي استضافها ملعب "آليانز آرينا"، وانتهت بفوز الضيوف بثلاثية نكراء، جاءت ردًا على خماسية مباراة الجولة الـ30 للموسم الماضي.

وبعيدًا عن الثأر، فسوف يرفع الفريق البافاري شعار لا بديل عن الثلاث نقاط، بعد الهدية الثمينة التي قدمها أوجسبورج مساء الجمعة، إذ تجمد رصيد أسود الفيستيفاليا عند 54 نقطة، ما يعني أن الفوز على مونشنجلادباخ، سيُقلص الفارق مع المتصدر لنقطة واحدة حتى إشعار آخر.

لكن لا ننسى أن صاحب الأرض، لا يمر بلحظات جيدة، فبعد بدايته المُبشرة بمنافسة دورتموند على الصدارة، اهتزت فجأة نتائجه، لتصل مؤخرًا لحد الخروج من آخر 3 مباريات بنقطة يتيمة، عكس الفريق البافاري، الذي لم يعرف سوى نتيجة الفوز، منذ هزيمته الصادمة في بداية فبراير المنقضي، التي كان على يد باير ليفركوزن بنتيجة 3-1، وبوجه عام، جمع الفريق 15 نقطة كاملة في آخر 6 مباريات.

وستكون موقعة السبت، المباراة الـ102 في تاريخ المواجهات المباشرة بين الناديين، صحيح البايرن حقق الفوز في 48 مباراة والفريق الآخر ذاق طعم النصر في 24 مباراة مقابل 29 انتهت بالتعادل، لكن ما يُثير قلق عملاق البوندسليجا، أن منافسهم حقق الفوز ست مرات في آخر 15 مواجهة، وكما أشرنا، آخرهم ثلاثية آليانز آرينا في النصف الأول، فهل سيرد البايرن الصاع صاعين ويثأر لهزيمته الأخيرة ومسلسل نتائجه غير المُقنعة بالنسبة لجماهيره أمام مونشنجلادباخ؟ دعونا ننتظر.