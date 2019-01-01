بعد هدف اليوم.. الشيطان الصغير راشفورد يواصل تحطيم أرقامه الشخصية

راشفورد يسجل في 3 مباريات متتالية لأول مرة في مسيرته

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قاد ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد إلى تحقيق انتصار صعب وهام على حساب مضيفه توتنهام بهدف مقابل لا شيء، ليواصل تحقيق الأرقام الشخصية. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وكان راشفورد قد سجل هدف المباراة الوحيد، ليسجل في المباراة الثالثة على التوالي له مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل راشفورد في المبارتين الأخيرتين أمام هادرسفيلد تاون وكارديف سيتي، ليواصل أرقامه الإيجابية في ليلة ويمبلي أمام توتنهام.

وبهذا الهدف، سجل راشفورد لأول مرة في ثلاثة مباريات متتالية، ليحقق رقمًا شخصيًا لم يسبق له تحقيقه من قبل في مسيرته.

وظهرراشفورد متألقًا في المباريات الأخيرة لمانشستر يونايتد تمامًا كحال جميع اللاعبين، وذلك بعد تولي المدرب سولشار مسؤولية النادي.

يذكر أن مانشستر يونايتد قد حقق 6 انتصارات متتالية في بطولتي الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي من أصل 6 مباريات لعبها مع سولشار.