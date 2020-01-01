بعد هدفه الـ200.. كافاني: أعيش لحظة مميزة مع باريس سان جيرمان

كافاني يعيش لحظة مميزة من رحم المعاناة..

أبدى إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان ، سعادته بالوصول إلى الهدف رقم 200 بقميص البي إس جي، أمام بوردو، في المباراة التي جمعتهما الليلة.

كافاني، سجل هدفًا في انتصار سان جيرمان على بوردو، بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين، من عمر الدوري الفرنسي .

وقال كافاني، في تصريحات لقناة "كانال بلس" الفرنسية: "من الطبيعي أن أشكر زملائي، أنها لحظة مميزة للغاية بالنسبة لي، حاصة بعض الأوقات الصعبة التي عيشتها في يناير الماضي".

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وأضاف الدولي الأوروجوياني: "أنا هنا من أجل الفريق، أنظر إلى عائلتي هناك، أنهم يدعموني، ويمنحوني الحب، وهذا يجلب لي الكثير من العاطفة".

وأتم: "آمل أن نستمر في تقديم أشياء جيدة هنا، أريد أن أنقل كل خبراتي للاعبين الصغار، سأستمتع لوقت قليل مع أسرتي وأصدقائي".

كافاني، كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى أتلتيكو مدريد في يناير الماضي، إلا أنه بقي في صفوف باريس بعدما فشل الناديان في التوصل لاتفاق.